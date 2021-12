La Juve fa il colpo. L'Atalanta fermata dalla neve

La Juventus di Massimiliano Allegri ha una marcia in più in Champions League. I bianconeri vincono 1-0 contro il Malmo grazie al gol di Moise Kean e chiudono al primo posto a quota 15 punti. La Vecchia Signora, però, deve ringraziare lo Zenit San Pietroburgo che ha ripreso il Chelsea sul 3-3 all'ultimo respiro, al minuto 94. Con un successo sui russi i Blues sarebbero arrivati primi nel girone ma così facendo chiudono al secondo posto regalando di fatto il primo posto alla Juventus che avrà ora il "favore del sorteggio" potendo giocare il ritorno in casa ma soprattutto con un basso rischio di affrontare le big (anche se Atletico Madrid e soprattutto Psg sono arrivate seconde nei rispettivi raggruppamenti). Ora si attenderà il sorteggio dell'urna di Nyon, lunedì 13 dicembre con i bianconeri che potrebbero affrontare appunto Atletico Madrid, Benfica, Psg, Sporting Lisbona e Salisburgo o anche il Villarreal (ma dovrà fare risultato contro l'Atalanta domani dato che la gara è stata rinviata per neve. Di certo meglio, almeno sulla carta, rispetto a incrociare eventualmente Manchester City, Liverpool, Bayern Monaco o anche il Manchester United dell'ex Cristiano Ronaldo.

Il tabellino

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Winter (Dal 71' De Sciglio), Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi (Dal 82' Cuadrado), Bentancur (Dal 90' Miretti), Arthur, Rabiot; Dybala (Dal 46' Morata), Kean (Dal 90' Da Graca). All. Allegri

MALMOE (4-4-2): Diawara; Moisander, Ahmedhodzic, Nielsen, Olsson; Berget, Christiansen, Innocent (Dal 90' Nalic), Rakip (Dal 31' Pena); Birmancevic, Colak (Dal 79' Abubakari). All. Tomasson

Reti: 18' Kean (J)

L'Atalanta resta in bilico

Era tutto pronto, invece, al Gewiss Stadium con l'Atalanta di Gasperini pronta alla battaglia contro il Villarreal per il passaggio del turno. La neve ha invece sparigliato le carte dato che dopo un attento sopralluogo dell'arbitro Taylor con allenatori e capitani delle due squadre si è deciso di rinviare la partita per neve, a domani con orario ancora da definire. Resta ancora tutto in bilico nel gruppo di nerazzurri e sottomarini gialli che si giocheranno il secondo posto e l'accesso agli ottavi di finale di Champions League.