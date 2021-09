La lettera straziante della fidanzata di Viñales

"Perché? Perché la vita è così? Perché porta via le persone che ami di più da questo mondo? Non ho né la forza né le parole per esprimere il mio dolore in questo momento". Inizia così la lettera di Rebecca Ortolà, fidanzata di Dean Berta Viñales, morto sabato scorso, in un tragico incidente sul circuito di Jerez nel corso di una gara del Mondiale Supersport300.

Il giovanissimo pilota spagnolo a tre giri dal termine è scivolato in uscita dal curva1 ed è stato poi investito da alcuni rivali che sopraggiungevano. Le condizioni del classe 2006 sono apparse da subito disperate, nonostante gli immediati soccorsi. Inutile è stato il trasferimento in ospedale: poche ore dopo è arrivata la triste conferma del decesso a causa di gravi lesioni alla testa e al torace.

Un altro duro colpo per il mondo del motociclismo, sconvolto per l'ennessima tragedia avvenuta in pista. Qualche giorno fa era toccato a Maverick Viñales, cugino del 15enne scomparso, scrivere poche parole per ricordarlo sul suo profilo Instagram: "Non ci sono parole per questo momento, è stato un duro colpo per la nostra famiglia, ricorderò sempre le nostre sfide in ogni momento con qualsiasi cosa. Sei il nostro ‘mostriciattolo' e sarai sempre con noi. Ti mando un bacio enorme ovunque tu sia".

La lettera della fidanzata

Negli ultimi giorni i messaggi di cordoglio si sono susseguiti, ma ce n'è uno in particolare che ha lasciato il segno, quello della fidanzata Rebecca Ortolà, che ha pubblicato una lettera straziante su Instagram: "Dal giorno in cui ti ho incontrato, abbiamo iniziato a parlare ogni giorno fino a quando te ne sei andato … dal primo giorno ho saputo che eri tu, nonostante i nostri alti e bassi nella relazione, ero sicuro che saremmo sempre rimasti insieme, qualunque cosa sarebbe successa, saremmo sempre stati io e te… È così ingiusta la vita…".

"Mi mancheranno - si legge ancora - i tuoi messaggi ogni mattina: 'buongiorno mia pichucha com’è stata la tua giornata'. O i tuoi messaggi romantici che mi dicono: 'la mia vita senza di te non ha senso, grazie per essere con me nonostante tutto, ti amo', o quei messaggi come: 'sei la migliore fidanzata del mondo, non so come hai potuto notarmi, non ti merito…' Si, ti merito, hai meritato tutto il bene in questa vita. La tua famiglia e i tuoi amici saranno sempre con te". Infine il saluto, con una promessa solenne: "Ti prometto che ci vedremo presto. Come dicevi tu: sempre uniti vita mia. Ti amo con tutta me stessa. Amore della mia vita, ora e per il resto della mia vita. Abbiamo tanto bisogno di te…Riposa in pace tesoro".

