Ciak! Si gioca: via alla sfida tra Marotta e Ibrahimovic

Oggi, finalmente. Innanzitutto i campioni, l'Inter a Genova e stasera il Milan contro il Torino. Ho voluto mettere assieme le due milanesi perché le ritengo candidate certe al titolo, per le scelte di mercato, per l'organico a disposizione dei due allenatori, con una differenza sensibile, Inzaghi ha consolidato la squadra con innesti certi, Fonseca è all'esordio su una panchina storica e con un gruppo che non ha inseguito le stelle ma ha scelto gli uomini giusti nelle zone necessarie. Se l'Inter ha in Marotta il dirigente della diplomazia astuta, il Milan offre l'imprevedibilità di Ibrahimovic la cui personalità è però unica, esclusiva, sarà interessante controllare sulla bilancia il peso politico, psicologico, tattico che lo svedese garantirà al lavoro di Fonseca. Ci sono altre due partite in programma oggi, a parte la trasferta del Monza ad Empoli come chiusura del sabato, provoca curiosità la partita di Parma, non soltanto per la neopromossa però eliminata in coppa Italia dal Palermo, ma per la definizione della Fiorentina che mi azzardo a prevedere protagonista nel gruppo che cerca la qualificazione alla champions league. La qualità di Palladino, l'arrivo di Pongracic in difesa, quello di Gudmundsson e di Kean per il reparto di attacco, fanno prevedere una crescita vera della squadra toscana da troppo tempo alla ricerca di una identità definita. Sarà questo il campionato del dopo Orsato, l'arbitro veneto ha deciso di rifiutare un nuovo impegno come consulente della federcalcio russa, ha spiegato di averlo fatto per motivi etici e questo gli rende onore dopo tutto quello che il ventilatore nostrano gli ha scaricato addosso negli anni, per poi celebrarlo durante gli ultimi europei.

Si parte oggi ma fino all'ultimo giorno di agosto molto, nei quadri tecnici e, ovviamente, nei pronostici, potrebbe cambiare, il mercato resta aperto ed è una anomalia questa che nessuna lega vuole affrontare e risolvere. Comunque si gioca, tutti pronti, giornali, televisioni, tifosi. Il pallone resta al centro.