Ciclismo, il nuovo calendario: Giro d'Italia al via il 3 ottobre

Adesso è ufficiale, il Giro d'Italia si disputerà dal 3 al 25 ottobre, l’Unione Ciclistica Internazionale ha ufficializzato il nuovo calendario della stagione, ferma in questi mesi per l'emergenza Coronavirus.

Tutto secondo le indiscrezioni: Giro a ottobre e Tour de France ad agosto, in un calendario a dir poco intasatissimo. Si dovrebbe ripartire così, ovviamente Covid-19 permettendo. Il Giro d'Italia prenderà il via il 3 ottobre, subito dopo i Mondiali in programma ad Aigle dal 20 al 27 settembre e si sovrapporrà con Liegi, Fiandre, Roubaix e con l'inizio della Vuelta, programmato per il 20 ottobre.

Come cambia il Giro

La Corsa Rosa resterà sicuramente sulla distanza delle 21 tappe dopo che gli organizzatori di Rcs Sport hanno vinto il duro braccio con Aso e Uci, intenzionate a ridurne la durata, proponendo 18 frazioni e un weekend in meno di gara per recuperare così quattro giorni. Al momento resta difficile fare delle ipotesi concrete sul percorso ma sicuramente non sarà lo stesso di quello annunciato lo scorso autunno. Le prime tre tappe in Ungheria non si potranno correre e dunque sara necessaria una sostanziale riorganizzazione dell’evento con un parziale ridisegno delle tappe. Resta da capire se soltanto per la fase iniziale o anche per il resto perché bisognerà fare i conti col meteo di ottobre, andare oltre duemila metri s.l.m. potrebbe essere molto difficile e i tapponi di montagna al Nord potrebbero risentire fortemente delle condizioni meteorologiche.

"Stiamo studiando due ipotesi per la nuova partenza del Giro d'Italia, ambedue al sud. E non è detto che siano in Sicilia" , ha spiegato Mauro Vegni, direttore sportivo di Rcs Sport, che organizza la Corsa Rosa, commentando il nuovo calendario diffuso oggi dall'Uci. "In questo momento -fa sapere- è complicato parlare con le regioni, pensiamo di definire la partenza entro un paio di settimane. Per noi comunque contava essenzialmente avere un calendario per ricominciare a mettere in piedi gli eventi''.

Il nuovo calendario

La prima corsa in linea è in programma il 1 agosto con le Strade Bianche, l’imperdibile appuntamento della provincia senese. Il primo appuntamento di spicco sarà la Milano-Sanremo, la Classicissima di Primavera si trasforma dunque in Classicissima d’Estate e partirà sabato 8 agosto. Il Tour de France si disputerà dal 29 agosto al 20 settembre e sarà preceduta dal Giro del Delfinato (12-16 agosto) e dai Campionati Nazionali (20-23 agosto). In programma ad ottobre le tre Classiche Monumento: Liegi-Bastogne-Liegi il 4 ottobre, Giro delle Fiandre il 18 ottobre, Parigi-Roubaix il 25 ottobre, come detto tutte in concomitanza con il Giro. La Vuelta di Spagna incomincerà il 20 ottobre e terminerà domenica 8 novembre. Il Giro di Lombardia è stato schedulato per il 31 ottobre mentre la Tirreno-Adriatico dal 7 al 14 settembre.

