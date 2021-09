La "profezia" sullo Scudetto dopo 4 giornate: "Chi vincerà"

L'Inter di Simone Inzaghi viaggia a ritmo spedito in campionato e dopo il 6-1 rifilato al Bologna si è presa il primo posto in classifica a pari merito con i cugini del Milan. La differenza reti per ora premia i nerazzurri che devono difendere il titolo conquistato l'anno scorso ma il CIES (centro internazionale degli studi dello sport) non ha dubbi: sarà ancora la Beneamata a vincere lo scudetto, che sarebbe il numero 20 e che varrebbe la seconda stella.

Lotta Champions League

Secondo il CIES dunque sarà l'Inter a vincere il titolo basandosi su una serie di parametri tra cui esperienza dei calciatori della rosa, investimenti e statistiche sulle prestazioni basate sull'ultimo anno solare. In base a tutti questi parametri sarebbe proprio l'Inter a laurearsi campione d'Italia per la 20esima volta. Secondo posto per il Napoli di Luciano Spalletti che si vedrebbe così sopravanzare dal suo recente e scomodo passato. Terzo posto per il Milan di Stefano Pioli che peggiorerebbe rispetto alla passata stagione.

Quarta la Roma di José Mourinho che manderebbe in Europa League l'Atalanta di Gasperini e la Juventus di Massimiliano Allegri (clamorosamente fuori dalla Champions) con Allegri che avrebbe fatto peggio di Sarri e Pirlo. Settima la Lazio con Sassuolo, Fiorentina e Bologna a completare la parte A della classifica. Retrocessione per Spezia, Venezia e Salernitana.

Ovviamente si tratta solo di dati statistici che ricalcherebbero però più o meno l'andamento di queste prime quattro giornate di campionato in cui non stanno mancando le sorprese con la Juventus incredibilmente terzultima e con sole due squadre alle spalle, Cagliari e Salernitana.

La classifica finale della Serie A

1. Inter

2. Napoli

3. Milan

4. Roma

5. Atalanta

6. Juventus

7. Lazio

8. Sassuolo

9. Fiorentina

10. Bologna

11. Udinese

12. Sampdoria

13. Torino

14. Genoa

15. Empoli

16. Hellas Verona

17. Cagliari

18. Venezia

19. Spezia

20. Salernitana