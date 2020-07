Il colloquio segreto tra Dzeko e Lukaku: tifosi insospettiti sui social

Che cosa si saranno detti Edin Dzeko e Romelu Lukaku al triplice fischio di uno scoppiettante Roma-Inter terminato con il punteggio di 2-2? Non è sfuggito all'occhio indiscreto delle telecamere il lungo abbraccio tra il gigante belga e il capitano giallorosso che ha sussurrato qualcosa al collega 27enne che ha poi sgranato gli occhi con la faccia meravigliata come a dire: "Davvero?".

Sui social network tanti tifosi giallorossi e nerazzurri si sono scatenati nei commenti e nelle interpretazioni di questo gesto che potrebbe sembrare semplice in apparenza ma che potrebbe nascondere importanti retroscena di mercato. "Gli avrà detto che il prossimo anno sarà il suo compagno di squadra", il commento di un utente supporter della Roma, "Questo scambio di battute all'orecchio non mi è piaciuto, secondo me gli ha detto che andrà all'Inter".

Sirene nerazzurre

Dzeko è stato a lungo nel mirino dell'Inter la scorsa estate con Antonio Conte che aveva espressamente richiesto l'ingaggio dell'esperto e prolifico attaccante bosniaco ex Manchester City che ha poi deciso di restare a Roma rinnovando il contratto visti i tentennamenti della dirigenza nerazzurra di fronte alla richiesta di 20 milioni di euro del club capitolino. Ora le carte in tavola potrebbero cambiare dato che la Roma ha necessità di cedere un giocatore che compirà 35 anni l'anno prossimo e che peserà a bilancio per altri 7,5 milioni di euro fino al 30 giugno del 2021.

Attacco pesante

L'Inter ha bisogno di rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione dato che l'unico certo di restare a Milano è l'inamovibile Romelu Lukaku, autore di 27 reti stagionali. Il riscatto di Alexis Sanchez è ancora in bilico dal Manchester United mentre su Lautaro Martinez pende un punto di domanda visto il forte interesse del Barcellona. Dzeko sarebbe l'alternativa ideale ma anche la spalla giusta di Lukaku vista la grande capacità del bosniaco di poter giocare da prima piuttosto che da seconda punta.

L'intesa tra i due è sembrata ottima, al termine del match dell'Olimpico, con i tifosi nerazzurri che si augurano di poterla ammirare anche in campo in vista della prossima stagione che sarà quella cruciale per l'Inter che dovrà alzare l'asticella per dare fastidio fino alla fine alla Juventus per la lotta allo scudetto. In tutto questo un ruolo cruciale sarà rivestito da Antonio Conte che ha fatto richieste ben precise a Steven Zhang, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio per colmare il gap il più in fretta possibile con i bianconeri e una di queste è proprio l'ingaggio dell'esperto ma ancora decisivo Dzeko che ha voglia di rimettersi in gioco in un altro club come l'Inter che giocherà anche la Champions League a differenza della Roma destinata all'Europa League.

