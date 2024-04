Il Bologna "zittisce" Allegri e la premier i raccattapalle

L'Inter non si distrae e prosegue il suo cammino solitario, l'Empoli è un'idea come un'altra. C'è del buono alle spalle della capolista, il Bologna è lo squadrone che tremare il mondo juventino fa. La tronfia frase degli anni Trenta, riservata al periodo d'oro della formazione di Schiavio e Reguzzoni, va riadattata alla classifica contemporanea, Thiago Motta, con il suo football essenziale, si avvicina alla Juventus, può sottrarle il terzo posto, ribadendo la crisi bianconera. Il dieci marzo scorso, Allegri, dopo il pari con l'Atalanta contemporaneo alla sconfitta del gruppo di Thiago Motta con l'Inter, concesse un commento che oggi appare ridicolo: «Abbiamo guadagnato un punto sul Bologna», parole da impiegato del calcio. La classifica registrava Juventus 58, Bologna 51, sono bastati due turni di campionato e il Bologna è a meno 2. Allegri non fiata più, cerca di capire, cambia scelte, pensa di far fessi gli astanti, oggi la Juventus ritrova la Lazio, a Torino, nella semifinale di andata di coppa Italia, è l'ultima chiamata per il livornese e per la sua squadra, è l'ultimo giorno per i dirigenti, uno a scelta non fa differenza, per chiarire che cosa intendano fare della Juventus, sempre che la proprietà dia loro la possibilità di appalesarsi e di intervenire, previo versamento di nuovi milioni. Il vuoto juventino è la notizia, nemmeno clamorosa, di queste ore, il pari della Roma in Salento deve preoccupare De Rossi in vista derby, il nuovo Lecce si rialza nel torneo salvezza, Cagliari, Verona, Udinese sperano, Empoli e Frosinone tremano, Salernitana e Sassuolo anticipano, venerdì prossimo, futura sfida in B.

Ps: in Premier League abolite le furbate dei raccattapalle nel recupero palloni, la nuova disposizione prevede cinque conetti lungo le linee laterali del campo e due dietro ogni porta, i ball boys devono limitarsi a porre sui supporti i palloni che dovranno essere recuperati soltanto dai calciatori.

Prevedo un mercato dei coni e non in gelateria.