"Complimenti...". Cos'è successo dopo Milan-Atletico

"Complimenti, complimenti..." dopo avergli dato due tre pacche sulla spalla. È stata la reazione di Stefano Pioli, catturata dalle telecamere, nei confronti dell'arbitro Cuneyt Cakir al triplice fischio finale, in un dopo partita ricco di polemiche.

Il day after dopo la partita di Champions è ancora pieno di amarezza per i rossoneri. Il Milan accarezza a lungo l’impresa con l’Atletico Madrid, ma viene raggiunto a pochi minuti dallo scadere e superato da un rigore in pieno recupero. A San Siro finisce 1-2 con vantaggio rossonero di Leao nel primo tempo, pareggio del subentrato Griezmann al 39’ della ripresa e penalty vincente di Suarez al 97'. Pesano però sul risultato le decisioni del fischietto turco Cakir, la cui conduzione arbitrale è apparsa molto discutibile.

La reazione di Pioli

Disappunto che Stefano Pioli non ha nascosto ai microfoni di Sky dopo il match: "Non è stata una serata positiva da parte dell'arbitro e questo ci ha penalizzato. Sono state tante le situazioni che mi hanno fatto arrabbiare, non solo quelle relative all'espulsione e poi al rigore. Quando doveva decidere su situazioni metà e metà ha sempre fischiato contro di noi".

Sul campo invece non è sfuggita la reazione del tecnico rossonero che, preso dall'adrenalina del momento, si era fatto trascinare dalla rabbia, avvicinandosi pericolosamente a Cakir a partita finita per urlargli diverse cose faccia a faccia. Poi gli aveva dato due tre pacche sulla spalla, dicendogli sarcasticamente "complimenti" , prima di allontanarsi rimasticando ancora qualche altra frase, non certo di sincero apprezzamento per il fischietto turco. Le immagini sono molto chiare, ma non dicono tutto. Bisognerà vedere cosa avrà scritto Cakir nel suo referto. Così dopo il danno della sconfitta, si potrebbe aggiungere anche la beffa di qualche sanzione per Pioli, oltre alla sicura squalifica di Kessie.

La rabbia rossonera

Una direzione arbitrale difficile da accettare. La rabbia rossonera ha un destinatario ben preciso, il 44enne arbitro turco Cuneyt Cakir, finito sotto accusa per alcune scelte davvero discutibili. Però se per l'espulsione di Kessie per doppio cartellino giallo, l'ivoriano ci ha messo molto del suo con una condotta quanto meno incauta, difficilmente si spiega il calcio di rigore, concesso alla squadra di Simeone quando il match sembrava ormai destinato a terminare in pareggio. La decisione è apparsa errata, alla luce delle immagini che mostrano chiaramente come sia Lemar a toccare il pallone con la mano prima di Kalulu. Un errore davvero imperdonabile in tempo di Var: la chiamata dalla sala apposita in questo caso era davvero semplice. Ed invece la decisione è stata confermata e Suarez ha trafitto Maignan dal dischetto, lasciando ai rossoneri tanti rimpianti.

