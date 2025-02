Conegliano è imbattibile, Milano lotta ma cede in tre set

Ascolta ora 00:00 00:00

Il volley femminile è un gioco semplice: si gioca sei contro sei, e alla fine vince sempre Conegliano. La celebre citazione calcistica di Gary Lineker, parafrasata in termini pallavolistici, descrive magistralmente il dominio dell'Imoco, che aggiunge un'altra Coppa Italia (sesta consecutiva e settima totale, ennesimo record) alla sua bacheca dorata. Milano si deve inchinare ancora una volta, dopo i k.o. in Champions e in Supercoppa, seppur con l'onore delle armi. Il 3-0 finale (37-35, 25-20, 25-20) racconta di una partita che, di fatto, si è decisa nel primo set. E dire che il Verovolley sembrava avere l'inerzia dalla sua: sfruttando i rari passaggi a vuoto in attacco di Conegliano e una ricezione insolitamente incerta delle venete, Orro e compagne sono salite sul 16-12 che pareva aver indirizzato il primo parziale. L'Imoco, però, ha rimontato in un amen, dando vita a una sfida punto a punto che si è risolta dopo una serie infinita ai vantaggi, conclusa dalla parallela vincente di Gabi.

La partita si è decisa qui. Domato l'ardore di Milano, le Pantere hanno alzato i giri del motore staccando inesorabilmente le avversarie, trascinate dai 21 punti di Haak (Mvp della gara) che si è aggiudicata il solito duello stellare con Egonu (24 punti per Paola), fino all'ultimo pallone messo a terra da Zhu. Conegliano si conferma così dominatrice della pallavolo mondiale. Qualche numero per fotografare un'egemonia storica: vittoria consecutiva numero 36, diciassettesimo trofeo nazionale di fila, il settimo contando Champions e Mondiale per Club.

Milano ha dato l'impressione di aver ridotto un po' il gap, e di avere margini di miglioramento per riprovare a scalfire il dominio delle venete, tra Champions e campionato. Ma non è ancora questo il giorno, perché il cielo del volley femminile è sempre gialloblù.