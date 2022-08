Conte contro Tuchel, spunta la frase che ha provocato la lite tra i due

Antonio Conte contro Thomas Tuchel ovvero "la guerra della stretta di mano". I tabloid inglesi hanno rinominato così il caso che ha tenuto banco durante l'ultimo weekend di Premier League e che ha visto protagonisti i due allenatori durante Chelsea-Tottenham.

Al fischio finale è scoppiata la bufera a causa di una stretta di mano prolungata di Tuchel che ha affrontato il tecnico leccese in un durissimo faccia a faccia.

Tuchel VS Conte, secondo round dopo il pari di Kane al 96' pic.twitter.com/6fNBDf7HYk — GOAL Italia (@GoalItalia) August 14, 2022

Stando alle ultime ricostruzioni gli animi si sarebbero scaldati ben prima. Secondo la Bild, Tuchel si sarebbe infuriato non solo per l'atteggiamento di Conte, e le sue esultanze in faccia ma tutto sarebbe scoppiato a causa di una frase urlata dall'ex allenatore di Juve e Inter nei confronti del tedesco.

"F*** off", "Vaff******", sarebbero le parole incriminate che avrebbero fatto perdere la testa al manager dei Blues. Tuttavia nel post gara Tuchel ha assicurato che non ci sarebbero stati insulti, versione che quindi non coincide con la rivelazione del quotidiano tedesco. A questo punto però per una più esatta ricostruzione della vicenda bisognerà attendere la pubblicazione del referto dell'arbitro, che non si esclude potrebbe riservare delle sorprese.

Nel frattempo Conte ha preferito chiudere la vicenda pubblicando un post ironico su Instagram mentre il collega tedesco già nelle dichiarazioni del dopo partita aveva assicurato di non avere nulla contro l'allenatore italiano. Chiaro però che bisognerà aspettare un nuovo derby di Londra per capire se i due si sono riappacificati.

La FA apre un procedimento

La lite tra Conte e Tuchel ha fatto il giro del mondo diventando subito virale. Una tensione che si è protratta per tutto il secondo tempo. Tutto ha inizio con il gol dell'1-1 di Hosbjerg che ha portato Conte ad esultare davanti alla panchina del Chelsea. Poi i Blues si portano in vantaggio con James con annessa analoga esultanza di Tuchel davanti alla panchina degli Spurs. Quindi la stretta di mano nel finale, poco dopo il pareggio di Kane in pieno recupero. Conte è a testa bassa, Tuchel vuole che lo guardi negli occhi e non lo molla. I due vengono quasi a contatto, serve l’intervento degli staff tecnici per separarli.

L'arbitro Taylor li espelle entrambi, ma la FA potrebbe optare per una sanzione più pesante della semplice giornata di squalifica. Un comportamento, definito "inappropriato", per il quale la Football Association ha aperto un procedimento disciplinare a carico dei due allenatori. "Thomas Tuchel e Antonio Conte sono entrambi accusati di violazione della regola E3 della FA, in seguito alla partita tra Chelsea e Tottenham della scorsa domenica. Si rileva che il comportamento dei due tecnici è stato inappropriato al termine dell’incontro. Tuchel e Conte hanno fino a giovedì 18 agosto per le rispettive deposizioni" si legge nella nota della federazione inglese.

