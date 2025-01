Conte tradito congeda Kvara. Voce: nerazzurri su Donnarumma

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci ha pensato Antonio Conte a far calare, definitivamente, i titoli di coda sull'avventura di Kvaratskhelia al Napoli. Il tecnico azzurro ha ammesso la volontà del georgiano di andarsene: «Kvara ha chiesto la cessione e io provo una grande delusione». Il tecnico leccese in estate aveva forzato la mano col club azzurro per trattenere il georgiano, che già all'epoca voleva trasferirsi altrove. Non è un mistero, infatti, che l'accordo col PSG sia stato trovato a giugno. Un trasferimento che verrà concluso nei prossimi giorni col numero 77 pronto a volare alla corte di Luis Enrique. Per Kvara contratto faraonico da 9 milioni netti più 2 di bonus a stagione fino al 2029 con opzione per il 2030. Ora il Napoli punta a incassare 80 milioni per regalare a Conte due colpi di livello, che possano aiutare gli azzurri a lottare per vincere lo Scudetto. Perdere Kvaratskhelia rappresenta da questo punto di vista un brutto colpo per le ambizioni partenopee. La prima idea per rimpiazzarlo portava a Kulusevski, ma il Tottenham l'ha dichiarato incedibile. Pure per Zhegrova il Lille sta facendo resistenza. Occhio quindi ai nomi di Chiesa (Liverpool), Dorgu (Lecce) e Galeno (Porto), che però non infiammano la piazza.

Conte vorrebbe anche una mezzala col vizio del gol. Identikit che faceva pensare a Lorenzo Pellegrini, ma il capitano della Roma ha deciso di restare in giallorosso dove potrebbe arrivare Frattesi. I capitolini preparano l'offerta (prestito oneroso con obbligo di riscatto) per provare ad accaparrarselo dall'Inter. La Juve, invece, ha in pugno Araujo (Barcellona) e Kolo Muani (PSG): Giuntoli confida di ottenere per settimana prossima il lasciapassare dei rispettivi club per chiudere il doppio colpo.

Operazioni che al tempo stesso permetterebbero alla Vecchia Signora di salutare a cuor leggero Danilo (pronta la risoluzione del contratto), col brasiliano che si accaserà al Napoli (contratto fino al 2026 da 2,5 milioni a stagione).

Infine occhio al futuro di Gigio Donnarumma: il rinnovo col PSG non sta decollando e l'Inter segue con attenzione l'evolversi della vicenda. Marotta e Ausilio alla finestra...