La Coppa delle Nazioni va agli Stati Uniti. Piazza di Siena, il mondo intorno all'Ovale

Ascolta ora 00:00 00:00

C'era tutto il mondo ieri intorno all'Ovale di Piazza di Siena. Un mondo che, solo nell'area sportiva, tra atleti, tecnici e staff, contava un esercito di 1.700 persone provenienti da 31 Paesi. A Villa Borghese, nell'ambito della manifestazione equestre più famosa d'Italia, è andata in scena l'attesa Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo. La vittoria è andata agli Stati Uniti (211.81) davanti alla Francia (210.93). Buona la prova dell'Italia, che si è classificata terza e ha beffato la Germania, giù dal podio nonostante il medesimo score di 20 penalità (e un crono di 212.94) degli azzurri.

Piazza di Siena si è fatta grande per la gara a squadre, preceduta dalle acrobazie delle Frecce Tricolori (foto Mezzelani/Sport e Salute). Tutti con il naso insù. Una meraviglia. «Questo evento sfida l'impossibile. Non riesco a capire come ogni anno sia sempre più bello ha sottolineato Giovanni Malagò, presidente del Coni . Faccio i miei complimenti agli organizzatori». Ieri, grazie ai numeri uno di Sport e Salute, Marco Mezzaroma e di FISE, Marco Di Paola, si è celebrato il centenario della nascita di Raimondo d'Inzeo, il cavaliere più vincente nella storia del Concorso ippico romano intitolato proprio a lui e al fratello Piero. «È bello che ci sia questo tributo a papà. Siamo in un luogo simbolico perché insieme hanno scritto la storia dell'equitazione italiana, le parole della figlia Susanna d'Inzeo. Tanti ospiti al 92° CSIO di Roma, fra cui Antonella Clerici, al fianco del suo compagno Vittorio Garrone: «Amo i cavalli, vivo in mezzo a loro con Vittorio. L'emozione più grande con i cavalli a Parigi 2024».

Il campione del mondo di bike trial, Vittorio Brumotti, sorride e scherza: «Piazza di Siena è da pelle d'oca, qui saltano più di me».

Il calcio è rappresentato dal portiere laziale Ivan Provedel: «È la prima volta che sono qui ed è un evento bellissimo. Mia nipote pratica equitazione e sono contento di aver compreso meglio il suo sogno».