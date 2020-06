Coppa Italia "stravolta": cosa accade col pareggio

Mancano poche ore alla ripresa del calcio nel Bel Paese con la Coppa Italia che farà da apripista con le due semifinali Juventus-Milan e Napoli-Inter che si disputeranno rispettivamente venerdì 12 giugno e sabato 13 giugno alle ore 21. Manca solo l'ufficialità da parte della Lega ma ormai è certo che si giocherà in tarda serata ma la novità più grande riguarda sicuramente il "regolamento" dato che in caso di parità non si disputeranno i tempi supplementari, per non stressare troppo i calciatori che saranno chiamati ad un tour de force fino ai primi di agosto, ma si andrà direttamente ai calci di rigore per decretare le due finaliste

Juventus-Milan (venerdì 12 giugno ore 21 Allianz Stadium)

All'andata finì sul punteggio di 1-1 la sfida del Meazza con i rossoneri che passarono in vantaggio grazie al gol di Rebic con la Juventus che pareggiò i conti a tempo ormai scaduto con un calcio di rigore, contestato, e realizzato da Cristiano Rolando. I bianconeri saranno quasi al completo con il solo lungodegente Merih Demiral ancora ai box. Recuperato Gonzalo Higuain che dovrebbe partire dalla panchina così come Giorgio Chiellini. Tra le fila dei rossoneri, invece, mancheranno tre pedine chiave, due fondamentali, tutti per squalifica: Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez e Samu Castillejo non saranno della sfida al pari di Leo Duarte che è lontano dai campi di gioco da ormai diversi mesi. Per andare ai calci di rigore il Milan dovrà pareggiare per 1-1, in caso di 0-0 passerebbe il turno la Juventus.

Le probabili formazioni

Juventus: Buffon, Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Matuidi, Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All Sarri

Milan: Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria, Kessie, Bennacer, Calhanoglu, Bonaventura, Paquetà, Rebic. All Pioli

Napoli-Inter (sabato 13 giugno ore 21 stadio San Paolo)

Il Napoli di Gennaro Gattuso si impose per 1-0 a San Siro con la rete meravigliosa di Fabian Ruiz che ruppe così gli equilibri sbloccando in favore degli azzurri un match equilibrato e con pochi sussulti. Servirà la migliore Inter per tentare di ribaltare il risultato anche se con il nuovo regolamento agli uomini di Antonio Conte "basterà" chiudere i 90 minuti di gioco sull'1-0 per guadagnarsi così i calci di rigore. Quattro indosponibili per Gattuso: Malcuit, Younes, Manolas e Llorente, tutti a disposizione per il tecnico nerazzurro. Due ballottaggi in casa azzurra: Meret-Ospina, Callejon-Politano (grande ex della sfida)

Le probabili formazioni

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne.

Inter: Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Candreva, Eriksen, Brozovic, Barella, Young, Lautaro Martinez, Lukaku

