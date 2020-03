Il coronavirus ferma la Premier League? Che beffa per il Liverpool

Dopo 28 giornate di campionato il Liverpool di Jurgen Klopp è caduto sotto i colpi del Watford di Nigel Pearson che ha inflitto un pesante 3-0 esterno ai Reds che proiettano così la squadra di proprietà del presidente Pozzo dal 19esimo al 17esimo posto in classifica. Il Liverpool è comunque vicinissimo al titolo, il numero 19 della sua storia, che manca dalla bacheca del club inglese da ben 30 anni: era il lontano 1989-1990, infatti, quando i Reds si laurearono campioni d'Inghilterra e da quel momento il buio più assoluto.

Fino a questo momento il Liverpool ha messo insieme 26 vittorie, un pareggio (per 1-1 contro i rivali storici del Manchester United) e una sconfitta, appunto quella contro il Watford. I Reds vantano la miglior difesa della Premier con solo 20 reti incassate e il secondo miglior attacco del campionato dietro al Manchester City di Pep Guardiola che è ora distante 22 punti dalla vetta ma con una partita da dover ancora disputare. In caso di vittoria contro l'Arsenal i Citizens si porterebbero a quota 19 punti di distanza a 10 giornate dal termine della Premier League: un'enormità con la squadra di Klopp che con 12 punti sarebbe matematicamente campione d'Inghilterra o anche prima se il City e il Leicester perderanno ancora terreno.

Il coronavirus mette a rischio il titolo?

Secondo quanto riporta il tabloid inglese The Telegraph, però, il coronavirus potrebbe mettere in pericolo il titolo del Liverpool. Il governo inglese, infatti, starebbe programmando la sospensione di tutti gli eventi sportivi nel Regno Unito, compresa anche la Premier League. In Inghilterra c'è anche la possibilità che si possano giocare partite a porte chiuse ma ad oggi è tutto in bilico con il Liverpool che mastica amaro dato che gli mancherebbero solo quattro vittorie per la conquista matematica di una Premier League bramata, agognata dai tifosi Reds che non vedono vincere il campionato alla propria squadra da ben trent'anni.

Ad oggi è difficile che la Premier League, come anche gli altri campionati europei, venga sospesa ma i prossimi giorni e le prossime settimane saranno decisive per capirne di più circa il coronavirus che ha letteralmente creato scompiglio in tutto il mondo a livello politico, economico, culturare e sportivo. Per Klopp e per i tanti milioni di tifosi del Liverpool sarebbe una beffa difficile da digerire soprattutto dopo una stagione di assoluto dominio come ormai non accadeva da anni in Premier League.

