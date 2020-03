Coronavirus, il Milan e altri club dicono basta agli allenamenti

Il coronavirus ha portato il governo e le istituzioni a prendere una decisione drastrica: lo stop a tutte le attività sportive fino al 3 aprile. Il campionato di Serie A ha subito una brusca interruzione mentre le coppe europee si disputeranno regolarmente per volere dell'Uefa e grazie al decreto che parla della possibilità di poter disputare a porte chiuse le partite di Champions ed Europa League con cinque squadre italiane interessate: Juventus, Atalanta, Inter, Roma e Napoli.

Qualche club, però, ha deciso di fare di più: interrompere addirittura gli allenamenti con il Milan che ha dato "l'esempio": "Le attività presso il C.S. Milanello sono sospese fino a domenica 15 marzo. La Prima Squadra si ritroverà, salvo nuove indicazioni, lunedì 16 marzo alle ore 14.00".

First team training suspended until 15/3/20. Training resumes, unless otherwise indicated, on 16/3/20 at 2pm



