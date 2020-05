Coronavirus, lo studio choc: "Liverpool-Atletico ha causato 41 vittime"

La partita di calcio tra Liverpool e Atletico Madrid avrebbe contribuito in maniera significativa alla diffusione del coronavirus. Lo ha rivelato il settimanale britannico Sunday Times. Il match, valido per gli ottavi di finale di Champions League e disputato in piena emergenza Covid lo scorso 11 marzo, avrebbe infatti causato 41 vittime.

L'ultima partita a porte aperte giocata nel Regno Unito prima delle restrizioni per il coronavirus si era tenuta davanti a oltre 52mila spettatori, 3mila dei quali provenienti dalla Spagna dove era già in vigore un blocco parziale. Secondo quanto riferito dal settimanale britannico, gli assembramenti causati dallo svolgimento della partita avrebbero determinato 41 decessi per Covid-19 solo tra i cittadini britannici avvenuti tra i 25 e i 35 giorni successivi al match di Anfield. Lo studio è stato condotto da Edge Health, società che analizza i dati per il Servizio Sanitario nazionale britannico.

La partita di Champions, costata l'eliminazione ai Reds campioni d'Europa, avrebbe quindi scatenato ancora di più il coronavirus. La gara aveva già creato diverse polemiche per la possibile diffusione del Covid, così come era stato anche per quella disputata tra Atalanta e Valencia. Inoltre, secondo quanto riportato dal Sunday Times lo scorso 11 marzo in Spagna ci sarebbero state già 640mila persone positive al Covid-19, mentre nel Regno Unito sarebbero state circa 100mila. Nel mezzo delle polemiche, anche il sindaco di Madrid, Josè Luis Martinez Almedia, aveva ammesso che " quel match è stato un errore e, con il senno di poi, andava evitato ".