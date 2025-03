CR7 resta a casa per evitare cento frustate

Ascolta ora 00:00 00:00

Cristiano Ronaldo, nel 2023, in trasferta con l'Al Nassr a Teheran, baciò sulla fronte una ragazza disabile sua fan che lo attendeva per un selfie all'uscita dell'albergo dove alloggiava la squadra ora allenata da Stefano Pioli. Ma il gesto non piacque alle autorità iraniane che considerarono quell'innocente gesto addirittura un «adulterio» e come tale condannarono CR7 alla pena di «100 frustate». Sentenza che allora, per fortuna del portoghese, la polizia morale non ebbe il tempo di eseguire, ma che non si è nel frattempo prescritta rimanendo a tutti gli effetti ancora «valida».

Per questo Ronaldo, che ora sarebbe dovuto tornare a giocare a Teheran contro gli iraniani dell'Eesteghlal per gli ottavi di finale della Champions asiatica, ha deciso di rinunciare alla trasferta, nel timore che le «100 frustate» rimaste finora in sospeso potessero divenire «operative» al suo arrivo nella capitale degli ayatollah.

Per l'attacco dell'Al Nassr un bel problema affrontare il match decisivo del dentro o fuori senza la luce della sua stella più brillante. In compenso Pioli potrà schierare (ma è una ben magra consolazione) il nuovo acquisto del mercato di gennaio, Jhon Duran: cognome da pugile e grinta da vendere, il colombiano si è rivelato finora una macchina da gol (quattro gol nelle prime cinque giornate) non certo paragonabile alla potenza di CR7 ma che comunque che lascia ben sperare per il passaggio del turno; per l'Al Nassr il momento resta comunque delicato, le due sconfitte nelle ultime tre gare di Saudi League hanno spento i sogni di grandezza del club e messo in discussione la stabilità della panchina di Pioli. Dopo l'uscita prematura dalla King Cup a ottobre, al tecnico italiano, per salvare il posto, non resta che fare «filotto» nella Champions asiatica.

In occasione della gara decisiva contro l'Eesteghlal, il club saudita - anche alla luce della defezione forzata di Ronaldo - aveva chiesto di giocare in campo neutro. Peccato che la federazione locale abbia risposto con un «no» frustrante. Anzi, frustante.