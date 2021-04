Le voci su Ronaldo: "Ecco perché non gioca..."

L'assenza di Ronaldo per la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta ha scatenato nei commenti i tifosi della Juventus e non solo sui social network. "Abbiamo una defezione importante, Cristiano Ronaldo non sarà della partita per un problema al flessore. Cerchiamo di recuperarlo per mercoledì. Il problema di è nato dopo la scorsa partita, non è riuscito in settimana a spingere come riteneva opportuno e quindi preferiamo non correre rischi", le parole del tecnico della Juventus Andrea Pirlo.

Verità o finzione?

Sui social c'è chi non ha creduto all'infortunio di Ronaldo con Twitter che si è incendiato: "Spiace, ma io non ci credo all’infortunio di Ronaldo", "Ho appena visto la conferenza di Pirlo che annunciava l’assenza di Cristiano, quando ha dato la notizia ha avuto uno sguardo con una smorfia non tipica delle sue, gatta ci cova", e ancora: "Sull’infortunio di Ronaldo ci credo poco. Paga il lancio della maglietta con una bella giornata di stop" , una delle tante interpretazioni degli utenti sui social che credono ad una punizione della società per il lancio della maglia avvenuto domenica scorsa al termine della sfida contro il Genoa.

Paratici conferma

Fabio Paratici, poco prima di Atalanta-Juventus, ha ovviamente confermato l'infortunio muscolare, di lieve entità, di Cristiano Ronaldo e l'ha fatto ai microfoni di Sky: "Ronaldo? Ha giocato tantissime partite anche nella Nazionale e doveva avere una gestione diversa. Ieri si sentiva un po' carico ai flessori e il fatto di metterlo a rischio per una partita rispetto alle prossime che dobbiamo giocare abbiamo deciso per il riposo".

In questi giorni si è anche parlato del futuro dell'asso portoghese, legato alla Juventus fino al 30 giugno del 2022 con un ingaggio monstre da 31 milioni di euro netti. Paratici ha parlato francamente della questione: "L'ingaggio Ronaldo? Settimana scorsa ho detto che tutti bisogna essere responsabili in quello che faremo perché siamo in un momento di grande incertezza".

"Per Cristiano credo che sia un personaggio a tutto tondo e il suo salario comprende tante cose che vanno aldilà di come gioca e delle reti che fa. Ronaldo è la persona più conosciuta nel mondo ed è un personaggio planetario" , il pensiero del dirigente della Juventus sul lusitano che in realtà potrebbe anche lasciare il club bianconero in estate per tentare un'esperienza nuova in un altro campionato.

