Un'altra batosta per la Juventus: "Ronaldo non gioca"

Cristiano Ronaldo non ci sarà nel big match di domani contro l'Atalanta: "Abbiamo una defezione importante, Cristiano Ronaldo non sarà della partita per un problema al flessore", le parole di Andrea Pirlo alla vigilia del match contro i nerazzurri. "Cerchiamo di recuperarlo per mercoledì. Il problema di è nato dopo la scorsa partita, non è riuscito in settimana a spingere come riteneva opportuno e quindi preferiamo non correre rischi. Domani sarà titolare Dybala", il commento dell'allenatore bianconero.

La settimana nera

Il piccolo infortunio di Cristiano Ronaldo arriva al termine di una settimana difficile per il portoghese che durante il match contro il Genoa è parso un po' nervoso forse per non aver trovato il gol. L'ex Real Madrid e United ha anche colpito a porta vuota da pochi centimetri un palo e nello spogliatoio pare abbia sfogato la sua rabbia e frustrazione per il momento più delicato in maglia bianconera.

Il 36enne di Funchal è anche stato criticato per il lancio della maglia a fine partita anche se si è poi evinto come la stesse dando ad un raccattapalle della Juventus che gliel'aveva chiesta. Il giovane raccattapalle dell'under 13 bianocnera, inoltre, è stato anche richiamato dalla società per questa sua richiesta dato che secondo quanto prevede il regolamento interno del club di corso Galileo Ferraris, i tesserati di qualunque categoria non possono chiedere ai calciatori gli indumenti di gioco quando vengono scelti per stare a bordo campo. Il ragazzo, dunque, per "colpa" di CR7 rischia di dover pagare una multa.

Addio a fine stagione?

Cristiano Ronaldo ha ancora un anno di contratto con la Juventus a 31 milioni di euro netti ma il suo addio a fine stagione non è così improbabile dato che sia lui che il club bianconero potrebbero voler provare nuove esperienze con la Vecchia Signora che risparmierebbe oltre 60 milioni di euro da poter reinvestire sul mercato per acquistare due attaccanti per sostituire degnamente un fuoriclasse assoluto come Cristiano. CR7 piace e non poco al Psg pronto a fare carte false per portarlo alla corte di Mauricio Pochettino con la Juventus che potrebbe cautelarsi con l'arrivo di Sergio El Kun Aguero e di Mauro Icardi, vecchio pallino di Fabio Paratici. Attenzione anche al nome del grande ex Moise Kean e alle situzioni di Morata e Dybala che sono in bilico in bianconero per motivi differenti ma uno dei due potrebbe avere anche la chance di restare in caso di addio del lusitano.

