"Benvenuto a casa". Ronaldo torna al Manchester United e scrive alla Juve

Cristiano Ronaldo-Juventus è finita per davvero e a stretto giro di vite. Dall'annuncio di Massimiliano Allegri, infatti, a quello del Manchester United, sua nuova squadra, sono passate solo poche ore:

Tutti contenti

Alla fine l'addio di Cristiano Ronaldo ha giovato alle casse della Juventus che introiterà circa 25-28 milioni di euro mettendo così a bilancio una bella plusvalenza. Inoltre, il club di corso Galileo Ferraris rispermierà la bellezza di 31 milioni di euro netti di ingaggio fino al 30 giugno del 2022. Tra Psg e Manchester City, dunque, è stato il Manchester United a spuntarla portandosi a casa un suo ex calciatore capace di infiammare Old Trafford tra il 2003 e il 2009 con una Champions League messa in bacheca.

Ritorno al passato

101 reti in 134 presenze con la maglia della Juventus, questo il bilancio di CR7 in tre stagioni ricche di successi ma senza Champions League. Il fuoriclasse di Funchal torna dunque in quella che è stata la sua casa per sei stagioni con 118 reti in 292 presenze totali con la maglia dei Diavoli Rossi. Una cosa è certa: lo United di Solskjaer con l'arrivo di CR7 unisce un altro pezzo importante ad una rosa già pesantemente rinforzata con gli arrivi di Jadon Sancho e Raphael Varane dal Real Madrid a rinforzare un reparto che negli ultimi anni aveva un po' latitato. Non solo, perché in rosa sono già presenti giocatori del calibro di Paul Pogba, Marcus Rashford, Edinson Cavani e tanti altri.

Il saluto alla Juventus

Cristino Ronaldo ha però voluto ringraziare la Juventus per i tre anni a Torino e l'ha fatto con un video-ricordo su Instagram

"Ho dato cuore e anima per la Juve e amerò sempre la città di Torino. I tifosi bianconeri mi hanno sempre rispettato e ho provato a ricambiare quel rispetto lottando per loro in ogni partita, ogni stagione, ogni competizione. In conclusione, possiamo tutti guardarci indietro e realizzare che abbiamo raggiunto grandi cose, non tutte quelle che volevamo, ma abbiamo scritto una bella storia insieme" , queste le parole dell'ex Real Madrid che ha poi chiuso con la canzone finale: "Juve, storia di un grande amore. Bianco che abbraccia il nero. Coro che si alza davvero Juve per sempre sarà…Sarò sempre uno di voi. Ora siete parte della mia storia, così come mi sento parte della vostra. Italia, Juve, Torino, tifosi bianconeri, sarete sempre nel mio cuore" . Nel video diffuso sui social, però, ha scritto "grazzie Juve",

Chi al posto di Cristiano?

Ora in casa Juventus è tempo di pensare al prossimo futuro dato che il tempo stringe visto che mancano 4 giorni alla fine del calciomercato. In pole position sembrano esserci Moise Kean, cavallo di ritorno, in vantaggio su Mauro Icardi per cui il Psg chiede una cifra importante. Ai bianconeri è stato offerto Pierre-Emerik Aubameyang che non scalda però troppo gli entusiasmi nonostante la grande esperienza e i tanti gol messi a segno in carriera e ancora qualcosa da voler dimostrare. Occhio anche ai colpi last minute, diversi ma pur sempre futuribili, come Gianluca Raspadori e Gianluca Scamacca del Sassuolo (su quest'ultimo c'è anche l'Inter di Simone Inzaghi sempre come colpo dell'ultimo minuto. Il tempo stringe e attualmente l'attacco può contare su Alvaro Morata, Paulo Dybala, Federico Chiesa e Dejan Kulusevski: manca ancora un tassello per completare un attacco che dovrà essere competitivo in campionato e Champions League.