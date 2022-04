Cristiano Ronaldo scaraventa il telefono di un tifoso: la polizia apre un’indagine

Non si placano le polemiche su Cristiano Ronaldo e sul suo gesto di stizza al termine della partita persa dal suo Manchester United contro l'Everton. La rabbia per una prestazione non alla sua altezza, unita alla delusione per una sconfitta così bruciante, hanno fatto perdere la testa a Cr7 che, nel passaggio dal campo agli spogliatoi, ha scaraventato a terra lo smartphone di un tifoso, per altro un bambino autistico, che stava probabilmente filmando l'uscita dal rettangolo di gioco del suo idolo. Tante le critiche piovute addosso a Cristiano Ronaldo, che si è rapidamente scusato per quel gesto, invitando il tifoso ad assistere a una partita all'Old Trafford. Tuttavia, quel gesto potrebbe avere anche altre conseguenze per il calciatore dei Red devils.

" Non è mai facile affrontare le emozioni in momenti difficili come quello che stiamo affrontando. Tuttavia, dobbiamo essere sempre rispettosi, pazienti e dare l'esempio a tutti i giovani che amano il bel gioco. Vorrei scusarmi per il mio sfogo e, se possibile, vorrei invitare questo tifoso a guardare una partita all'Old Trafford in segno di fair play e sportività ", ha scritto il calciatore. Questo, però. non gli ha risparmiato un'indagine da parte della polizia del Merseyside, che ora valuterà se siano ravvisabili reati nel comportamento del campione. Un portavoce della polizia del Merseyside ha dichiarato che gli agenti si sono messi in contatto con entrambi i club dopo le segnalazioni della presunta aggressione.

" Sono in corso indagini e gli ufficiali stanno attualmente lavorando con l'Everton Football Club per rivedere i filmati delle telecamere a circuito chiuso e stanno svolgendo ampie indagini sui testimoni per stabilire se si è verificato un reato ", ha spiegato il portavoce della polizia. La madre del giovane ha rilasciato un'intervista al sito Liverpool Echo, nella quale ha fornito la sua versione dei fatti: " Ha filmato tutti i giocatori dello United che passavano. E poi ha abbassato il telefono perché Ronaldo aveva tirato giù il calzino e la gamba sanguinava. Ha abbassato il telefono per vedere di cosa si trattava, non parlava nemmeno. Poi Ronaldo è passato, con un umore terribile, terribile, ha scaraventato il telefono dalla mano di mio figlio e ha continuato a camminare ".