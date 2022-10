Cuadrado-Bonucci a nervi tesi: ecco cos'è successo in Benfica-Juventus

La Juventus ha perso per 4-3 contro il Benfica e ha detto anche addio alla Champions League con una giornata d'anticipo. Il piatto piange, visto che i bianconeri hanno collezionato quattro sconfitte e una vittoria e ora rischiano pure la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. In campo i giocatori hanno mostrato segni di insofferenza e nervosismo con Juan Cuadrado e Leonardo Bonucci che sono anche venuti a contatto in occasione del calcio di rigore concesso ai lusitani.

MANO PENAL: Se quejaba Cuadrado por el penal, pero lo cierto es que es una mano CLARÍSIMA y sancionable. El colombiano lleva su brazo hacia el balón y ahí ya no hay nada que protestar. Acierto del árbitro Jovanović #Champions pic.twitter.com/xGsPjt9bYq — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) October 25, 2022

Nervi tesi

Juan Cuadrado, in netto calo rispetto alle stagioni precedenti dove l'ha fatta da padrone sulla fascia destra, provoca un rigore folle, si arrabbia con l'arbitro e poi urla e spintona via il capitano Leonardo Bonucci che stava cercando di calmare i suoi bollenti spiriti.

Arbitro e Var hanno giudicato il tocco di braccio di Cuadrado volontario e questo ha fatto perdere la testa al colombiano conscio di aver "rovinato" il momento positivo della Juventus che aveva trovato il pareggio pochi minuti prima. L'ex Fiorentina e Chelsea perde la testa, se la prende con l'arbitro e oltre a Bonucci ci prova anche l'altro vetereano Szczesny a placare i suoi animi. La situazione in casa Juventus è calda, bollente e anche tra i giocatori serpeggia del palpabile nervosismo.



La resa di Allegri

Allegri ha commentato così ai microfoni di Sportmediaset una sconfitta cocente che lascia tanta amarezza e che estromette la Vecchia Signora dalla Champions League anche se il tecnico prova a vedere il bicchiere mezzo pieno: "Era una partita da far rimanere in equilibrio per poi provare portarla a casa. Siamo dispiaciuti e arrabbiati, ma ora pensiamo al campionato ripartendo dagli ultimi 20' di questa sera. La prima parte di stagione non è sicuramente bella, siamo fuori dalla Champions League e in ritardo anche in Serie A, dobbiamo fare uno sforzo per accorciare la classifica".

Nell'ultimo turno la Juventus ospiterà il Psg nell'ultima giornata di questo girone infernale per i colori bianconeri che dovranno cercare di fare lo stesso risultato del Maccabi Haifa, impegnato in casa contro il Benfica, per non chiudere al quarto posto che vorrebbe dire eliminazione totale dall'Europa. La sfida che attende gli uomini di Allegri è sicuramente più complicata rispetto a quella degli israeliani per la qualità dell'avversario anche se lusitani e parigini si giocano il primo posto nel girone che vuol dire, in teoria, un sorteggio più morbido agli ottavi (non sempre è così) e la possibilità di giocare la sfida di ritorno davanti al pubblico di casa.