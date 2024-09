Davis, con l'Olanda per il primo posto

Ascolta ora 00:00 00:00

Italia qualificata alle Finals di Coppa Davis a Malaga (Spagna), dal 19 al 24 novembre. Il responso è stato questo per gli azzurri di Filippo Volandri. La certezza del pass è arrivato ieri, per quanto accaduto tra Belgio e Brasile alla Unipol Arena di Bologna. In casa nostrana erano arrivati due successi contro le due squadre citate, ma la certezza di essere in territorio iberico ancora non c'era, solo l'affermazione dei sudamericani avrebbe garantito ciò prima della sfida odierna contro l'Olanda.

I singolaristi brasiliani hanno reso ufficiale questa notizia. Joao Fonseca, 18enne di grandissimo talento che si ispira a Jannik Sinner, si è imposto con il punteggio di 6-3 6-7 (2) 6-3 contro Raphael Collignon, impressionando per il tennis messo in mostra. Un ragazzo da osservare con attenzione. A concedere il bis è stato poi il mai domo Thiago Monteiro, a segno contro Zizou Bergs per 4-6 7-6 (5) 7-5. Iniziata male la partita da Monteiro, ma poi capace di non concedere tregua all'avversario con il suo dritto mancino alla Nadal.

E così quest'oggi l'Ital-tennis sarà in campo a cuor leggero e si giocherà il primato del raggruppamento con gli olandesi. Matteo Berrettini, vittorioso nelle sue prime due uscite, affronterà Botic van de Zandschulp, forte dei due precedenti vittoriosi nel massimo circuito internazionale seppur sull'erba contro l'oranje. Da capire poi chi sarà tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi a giocare contro Tallon Griekspoor, con le condizioni del ligure che fanno pensare per la distorsione alla caviglia. Volandri dovrà fare le sue valutazioni, in considerazione anche del ko non facile da assorbire di Cobolli contro Bergs.

Attesa poi anche per Sinner che dovrebbe essere presente in panchina nelle vesti di tifoso. «Penso di essere domenica a Bologna», aveva dichiarato a New York Jannik. Un'occasione per festeggiare sia la qualificazione a Malaga che la vittoria degli US Open.