De Aliprandini sorprende, Brignone si conferma, Vonn stupisce

Un podio per due campioni ugualmente 34enni, ma diversamente felici. C'è Federica Brignone che fa doppietta di podi a Sankt Anton, terza in superG, dopo la vittoria in discesa. E poi c'è Luca De Aliprandini che, in Coppa, ha colto ieri il suo secondo podio in carriera fu secondo in Alta Badia nel 2021 - chiudendo terzo nel gigante dei giganti, ad Adelboden. Se si aggiunge il suo argento sempre nel 2021, ai Mondiali di Cortina, il palmares di questo trentino contro i 73 podi di Brignone - si esaurirebbe qui nei numeri. Eppure la sua storia ha molti capitoli. E allora, per una volta, men first, perché il gigante di ieri nel tempio svizzero per eccellenza è stato un rodeo. De Aliprandini ha aperto il cancelletto peccando di foga, per un risultato, come molte altre volte, che sembrava già scritto: «Non riesco a far bene due manche».

Nella seconda, invece, mentre molti finivano disarcionati dalle onde della pista, ha segnato il miglior tempo che gli ha fatto recuperare dalla 12sima alla terza piazza (69/100). La resa, con onore, solo ai due padroni di casa Marco Odermatt e Loic Meillard (20/100). Dalla Svizzera all'Austria è ancora azzurro il cielo di Sankt Anton. Brignone doma le insidie della Karl Schranz e si arrende per 92/100 solo all'impertinenza dell'americana del futuro, Lauren Macuga e alla precisione di Stephanie Venier (68/100). Ai piedi del podio (124), partita dopo le top 30, incalza già Lindsey Vonn che beffa pure Lara Gut Behrami, quinta per 2/100. A pochi giorni da Cortina D'Ampezzo con l'intermezzo in slalom notturno a Flachau martedì (Dirette Tv 17.45 e 20.45) il messaggio del suo ritorno è chiaro. Le altre azzurre? Goggia ancora fuori: «Con un week end a zero punti qualche anno fa sarei stata arrabbiatissima, ora sono lieta di stare bene».

Brignone è leader di Coppa: «Non me ne curo e mi godo il momento, felice di aver archiviato in soli due giorni la delusione per l'uscita di Kranjska Gora». È il modo migliore per presentarsi a Cortina, pista che non le ha mai sorriso e che, invece, è fra le preferite sia di Vonn sia di Goggia.

Alle Tofane il prossimo verdetto.