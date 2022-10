Alla Dea basta un gol: Lookman la rilancia in vetta

Gasperini ha raggiunto il mito Emiliano Mondonico a quota 299 in panchina (farà 300 a Udine e diventerà il tecnico primatista nella storia di 115 anni dell'Atalanta). E non poteva scegliere giorno migliore per tornare in testa alla classifica a quota 20 punti, sul pianerottolo del Napoli. Una vittoria pesantissima, ottenuta in casa, laddove erano subentrate difficoltà dopo il trionfo sul Toro e i pari con Milan e Cremonese. Purtroppo la sfida, per altro intrigante, è stata macchiata prima e durante da cori vergognosi di stampo razziale partiti dalla curva nerazzurra all'indirizzo del presidente viola Commisso e di Terracciano, definiti "terroni". Nell'intervallo il direttore generale viola Barone è intervenuto: «Abbiamo assistito ad un episodio vergognoso non da parte di un singolo individuo, ma di tutta una curva. Noi abbiamo combattuto il razzismo in America e oggi qui in Italia subiamo una situazione inaccettabile. Non solo deve intervenire la Lega di A ma anche Coni e Governo. Siamo disgustati e ci aspettiamo delle misure severe».

Lookman ha messo la firma sulla gara e difesa ancora impermeabile, i nerazzurri in 8 partite hanno incassato solo 3 gol. L'Atalanta è cambiata rispetto ad un anno fa, aggredisce meno, ma riparte chirurgicamente in contropiede. Lanci lunghi dai piedi di Koopmeiners e Toloi, con le frecce Lookman, Soppy e Muriel pronte a colpire.

È stata una bella partita, giocata su ritmi altissimi, poco italiana, molto europea. Anche i viola hanno manovrato bene e con personalità. Avrebbero meritato qualcosa di più, ma per fare i punti servono i gol e nella Fiorentina mancano gli stoccatori. La prima frazione è finita senza reti, ma i tiri non sono venuti meno. Saponara ha impegnato Sportiello Koopmeiners ha trovato un grande Terracciano. Prima dell'intervallo era stato espulso Kouame per aver alzato troppo la gamba su De Roon, ma Irrati poi è andato al Var e ha tolto il rosso all'attaccante viola. Nella ripresa è arrivato il gol di Lookman su assist perfetto di Muriel e il mancato raddoppio di Maehle. Italiano ha ribaltato la squadra passando al 4-2-3-1 senza però ottenere benefici, nonostante tanti attaccanti.