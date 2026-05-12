Il calcio scopre Sinner con un anno di ritardo

Ci avevano raccontato che le partite di calcio di serie A, all'ora di pranzo, sarebbero servite ad acchiappare il mercato orientale. Mai sentita una balla più grande di quella, oggi il lunchtime, tanto per ribadire il nostro provincialismo linguistico, non appassiona giapponesi o cinesi ma i questori delle città interessate all'evento. Domenica prossima, ad esempio, tutte le partite avranno inizio alle 12.30, a forza di parlare e di scrivere di spezzatino ecco che il football è servito al posto dello spaghetto o del brasato, stavolta i diritti televisivi, decisivi per i bilanci devastati dei club, sono un dettaglio, a far saltare le marcature è il tennis, infatti sul centrale del Foro Italico si giocherà la finale degli Internazionali, inizio, senza fischio, ore 17. Questo comporta adunata pacifica del popolo delle racchette ma, cento metri più in là, c'è er derby, Roma-Lazio (foto), già evitata la notturna visti i precedenti rissosi, anticipo alle 12.30 con proteste di Maurizio Sarri che lo considera una bestemmia per gli atleti, stadio semivuoto perché i tifosi laziali sono ammutinati contro Lotito, per superare dubbi e sospetti sulle altre squadre in lotta per la champions, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan, Como-Parma si devono allineare alla geniale decisione.

De Siervo Luigi, Ad della Lega di serie A, alla Politica nel Pallone ha definito qualunque altra ipotesi, tipo spostamento al lunedì, "fantasiose o impercorribili" perché "coinvolgerebbero centinaia di migliaia di persone spostate in un giorno feriale".

Il succitato Ad dimentica che lo spostamento in giorno feriale, avviene da sempre, al lunedì sera, detto monday night match, o, forse, trattasi di cartonati sugli spalti? Quisquilie, pinzillacchere diceva Totò, personaggio ideale di questa commedia nella quale, dal 6 giugno scorso, pur a conoscenza del tabellone del torneo tennistico, hanno piazzato i due derby, di Roma e Torino, alla penultima e all'ultima giornata. A voi stadio.