Il Diavolo mette la freccia per il colpo Zaniolo. Contatto con la Roma

Il Milan mette la freccia nella corsa a Nicolò Zaniolo: rossoneri pronti a piazzare il sorpasso al Tottenham che da giorni era in pressing sul talento italiano classe 1999. Niente da fare per gli Spurs: la preferenza del fantasista va alla possibilità di restare in Italia e per questo il club allenato da Antonio Conte è stato messo in stand-by. Tanto che il suo agente Claudio Vigorelli è rimasto in queste ore a Milano, invece di volare nella City. Un segnale che la dice lunga sulla volontà del numero 22 giallorosso.

La Roma non vuole farsi mettere spalle al muro e chiede sempre 30 milioni di euro per cederlo, visto che il 15% della vendita spetta all'Inter. Tiago Pinto e Josè Mourinho hanno le idee chiare: vogliono far partire l'ex Golden Boy romanista soltanto a titolo definitivo. I giallorossi, tuttavia, accettano anche l'opzione del prestito con obbligo di riscatto, purché le condizioni siano molto semplici da raggiungere. Motivo per cui l'obbligo legato alla qualificazione in Champions League proposto dal Tottenham convinceva poco, viste le difficoltà dei londinesi in Premier League.

Molto più semplice che sia il Milan a conquistare la qualificazione alla prossima Champions: ecco perché Maldini e Massara preparano un'offerta da 2 milioni per il prestito oneroso con diritto di riscatto a 20 che diventerebbe obbligo in caso di arrivo tra le prime quattro. Per Zaniolo sarebbe invece pronto un contratto fino al 2027 da 3,5 milioni a stagione più premi. Lavori in corso e possibile contatto ufficiale tra Milan e Roma (Mou vuole Ziyech del Chelsea come sostituto) oggi nella Capitale, dove il Diavolo sarà di scena per la gara di campionato contro la Lazio. Infine Bakayoko (Milan) è vicino all'Adana Demirspor (contratto fino al 2026), mentre il Monza ingaggia in prestito fino al 2024 il laterale mancino Franco Carboni dall'Inter.