"Esenzione sul vaccino": Djokovic la spunta e vola agli Australian Open

Novak Djokovic alla fine l'ha spuntata e prenderà parte agli Australian Open 2022 nonostante non sia vaccinato. Il fuoriclasse serbo, numero uno del mondo, ha ottenuto l'esenzione medica e parteciperà così al primo grande appuntamento stagionale: "Sto andando in Australia con un permesso di esenzione" , il suo messaggio social ai suoi tanti milioni di follower su Instagram:

"Buon anno a tutti! Vi auguro tutta la salute, l'amore e la felicità e che possiate provare amore e rispetto verso tutti gli esseri su questo meraviglioso pianeta. Ho trascorso del tempo fantastico con i miei cari. Andiamo 2022!", questa la chiusura del messaggio social di Djokovic che potrà così lottare per conquistare il suo Slam numero 21 staccando così i colleghi Roger Federer e Rafael Nadal attualmente a quota 20 come il serbo. Le autorità locali hanno rilasciato un permesso speciale a Djokovic (di fatto un'esenzione) che potrà così partecipare agli Australian Open da non vaccinato (nonostante vi sia l'obbligo di vaccinazione contro il covid per poter giocare).

Da speranza a realtà

"Vorrebbe giocare con tutto il cuore perché è un atleta ma con questi ricatti e queste condizioni, probabilmente non lo farà. Io non lo farei, ma è mio figlio che deve decidere da sè", queste le parole del padre di Djokovic, Srdjan, alla tv serva TV Prva. "Per quanto riguarda i vaccini è un diritto personale di ciascuno di noi essere vaccinati o meno" . Alla fine le preghiere di Djokovic senior sono state esaudite.