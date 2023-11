Djokovic balla coi record e ora vuol suonare Sinner

Gli hanno chiesto se era stanco, ed era notte fonda. La risposta di Novak Djokovic è arrivata il giorno dopo, via instagram, in un video in cui balla negli spogliatoi con il suo team. Bisogna aspettarsi di tutto da uno che, battendo l'altra sera Rune in tre set, ha chiuso il discorso del numero uno del raking 2023, superando altro record: ottava volta da re di fine anno e 400 settimane complessive in testa alla classifica. «È stato uno dei miei anni più belli, questo traguardo è qualcosa di enorme. È quello che conta di più dopo i tornei dello Slam». Con i suoi 24 che valgono l'ennesimo primato.

Il format delle ATP Finals non permette però di riposarsi troppo sugli allori, e stasera c'è il match che tutti attendono: Djokovic contro Sinner, due punti a testa nel Gruppo Verde, tanta curiosità per vedere a che punto è la maturazione di Jannik. Novak aspetta la sfida con filosofia, ma la curiosità è anche sua: «Lui è in gran forma, ha avuto la miglior stagione della sua carriera, gioca in casa col pubblico tutto dalla sua parte. Insomma sarà dura». Lo dice sempre Novak, ma questa volta sembra davvero convinto che la nuova generazione possa scippargli il titolo del torneo dei Top 8 del mondo, anche se allo stato sembra davvero difficile che domani non sia lui ad alzare il trofeo: «Sapevo che sarebbe stata dura contro Holger, so che sarà lo stesso contro Jannik. È migliorato tanto, è molto solido, ha acquisito un buon servizio. Non ho mai perso contro di lui, ma abbiamo avuto alcune partite molto combattute, come l'ultima volta abbiamo giocato in semifinale a Wimbledon. Mi aspetto tanto da lui, e naturalmente mi preparerò al meglio anche questa volta». Sembra una promessa, ma come sempre suona come una minaccia.

Risultati. Gruppo Rosso: Zverev-Alcaraz 6-7, 6-3, 6-4; Medvedev-Rublev (6-7, 6-3, 6-4). Oggi, Gruppo Verde: Rune-Tsitsipas (ore 14.30), Djokovic-Sinner (ore 21). Diretta Sky Sport e Rai2.