Donnarumma ora rompe il silenzio: "Vi dico perché vado via..."

Gianluigi Donnarumma ha vinto da grande protagonista l'Europeo con la maglia della nazionale italiana, essendo premiato anche come miglior giocatore del torneo, ed ora è pronto ad affrontare un'altra grande sfida: il Psg. Il 22enne campano ha lasciato il Milan, a parametro zero, dopo settimane difficili in cui aveva già deciso che non avrebbe rinnovato il suo contratto con i rossoneri che hanno chiuso per il numero uno transalpino Mike Maignan.

Il toccante saluto

Donnarumma ha voluto utilizzare i social network per salutare i suoi tifosi: "Certe scelte sono difficili, ma fanno parte della crescita di un uomo. Sono arrivato al @ACMilan che ero poco più di un bambino, per otto anni ho indossato questa maglia con orgoglio, abbiamo lottato, sofferto, vinto, pianto, gioito, insieme ai miei compagni, ai miei allenatori, a tutti coloro che hanno fatto e fanno parte del Club, insieme ai nostri tifosi che sono parte integrante di quella che per tanti anni è stata una famiglia". , inizia così il racconto di Gigio.

L'addio amaro

Donnarumma ha poi motivato la sua scelta di lasciare il Milan dopo tanti anni: "In maglia rossonera ho tagliato anche traguardi personali importanti, come l’esordio a 16 anni in serie A. Ho vissuto anni straordinari che non dimenticherò mai. Ora è arrivato il momento di salutarci, una scelta che non è stata semplice, anzi, e sicuramente non basta un post per spiegarla, o forse nemmeno può essere spiegata perché i sentimenti più profondi difficilmente possono essere tradotti in parole. Quello che posso dire è che a volte è giusto scegliere di cambiare, di affrontare sfide diverse, crescere, completarsi".

Chiusura con dedica speciale al suo ex club: "Tutti i rossoneri che ho incontrato, dal primo all’ultimo giorno, resteranno sempre nel mio cuore come una parte importante, anzi fondamentale, del percorso di vita che mi ha reso quello che sono. Auguro al Milan tutti i successi possibili e lo faccio con il cuore, per l’affetto che mi lega a questi colori, un sentimento che la distanza e il tempo non possono cancellare.". Il Milan ha voluto replicare alle parole di Donnarumma salutandolo senza rancore: "Caro Gigio, grazie per quello che ci hai dato in tutti questi anni rossoneri, ti auguriamo il meglio per la tua carriera. Con affetto".

Tifo spaccato

Molti tifosi del Milan hanno attaccato Donnarumma per la sua scelta: "Ti sono caduti due euro", il messaggio ironico di un utente e ancora: "Non li mettere i bambini nel video perché li hai delusi tutti", "Ma vaff...dai", "Dollarumma", "Non sei degno di questi colori, infame", "I giocatori vanno e vengono, il Milan resta", "Potevi essere una bandiera del Milan, potevi essere ricordato come miglior portiere rossonero, capitano...Tu purtroppo non l'hai fatto, hai deciso di seguire un'altra strada...rimarrai una delusione per tutto il popolo rossonero", Troppo tardi, sei uno dei tanti...non ci mancherai", "Addio fenomeno in porta ma bambino viziato. Un San Siro tutto esaurito sarà il tuo incubo".

Alcuni, però, hanno voluto comprendere la sua scelta di dire addio al club nel quale è cresciuto: "Gigio, ti si vuole bene comunque. Auguri per tutto, forza Milan", "Grazie di tutto campione", "Mi uccidi … giuro … mi hai provocato un dolore inaudito! Non ti perdonerò mai", Gigione, ci mancherai". A onor del vero sono più i supporter rossoneri arrabbiati e delusi dalla sua scelta di cambiare per andare a guadagnare 12 milioni di euro netti a stagione.

