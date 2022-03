Donnarumma, cosa sta succedendo? Cosa rivela la firma

Donnarumma ha lasciato il calcio italiano per andare al “Paris Saint-Germain“, però non sembra sia riuscito ad avere in Francia lo stesso vigore che aveva dimostrato nel Milan. Forse, nonostante tutto ciò che si dice sui calciatori ricchi a dismisura, anche loro hanno un cuore che ha bisogno di essere riscaldato dagli applausi dei tifosi; potrebbe essere questo il sintomo chiave di Donnarumma che nell’ultima partita ha dato un’impressione d’incertezza. Dall’analisi della firma (clicca qui) del portierone italiano affiora una personalità con una forte energia vitale che gli dona efficienza e che lo porta ad ambire a traguardi sempre più elevati e rassicuranti. Essendo un ragazzo che sa di valere, è consapevole di riuscire ad ottenere, in un’età ancora giovane e nel pieno delle proprie energie, un successo basato sulla sua abilità professionale operando sempre con prestazioni ottimali. Egli ce la mette tutta, non solo per essere valorizzato nel mondo del calcio, ma anche per assicurarsi un futuro danaroso.

Gigio Donnarumma non ha tentennato un attimo nel lasciare il Milan: sembra quindi che, per lui come per tanti altri, l’amore per la squadra valga tanto quanto rende, sia come immagine sia come stabilità economica. Analizzando la firma di Donnarumma con quelle forme grandi delle lettere iniziali che svettano verso l’alto e verso il basso, a mo’ di guglie, si capisce quanto lo scrivente sia forte e determinato sia nelle prestazioni atletiche sia come espressione di un narcisismo che lo porta a comportamenti risoluti, rasentando persino la cocciutaggine. Il numero 99, che conclude il suo autografo, è un numero molto potente, che simbolicamente indica forza interiore, buona comunicazione e leadership; ma che egli è anche attento a non venir meno alla posizione raggiunta a costo di cambiare compagnia sotto la spinta di un forte impulso.