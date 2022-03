"Vai a casa...". La figuraccia di Donnarumma

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha impiegato 17 minuti per ribalare il Psg di Mauricio Pochettino passato in vantaggio al Bernabeu grazie al solito Kylian Mbappé. Le merengues hanno staccato il pass per i quarti di finale in maniera incredibile e inaspettata grazie alla tripletta del sontuoso Karim Benzema che si conferma un bomber implacabile e senza tempo. C'è da dire, però, che la rimonta degli spagnoli è stata avviata da un gravissimo errore di Gianluigi Donnarumma che per un eccesso di sicurezza nel giocare la sfera con i piedi, l'ha persa regalandola a Vinicius Junior che ha poi servito Benzema che ha così siglato l'1-1.

La ricostruzione

Gigio Donnarumma ha sbagliato riaprendo clamorosamente la sfida del Bernabeu. Minuto 61', retropassaggio di Kimpembé per l'ex portiere del Milan che controlla la palla ma invece di rinviare subito si fa pressare da Benzema che lo induce all'errore. La sfera giunge a Vinicius che è poi rapido a servire il francese in area di rigore che in maniera fredda non sbaglia siglando l'1-1 che ha ridato morale al Real Madrid che ha poi completato la rimonta nel giro di 17 minuti. C'è da dire che lo stesso Donnarumma ha reclamato un fallo subito in quella circostanza ed effettivamente dalle immagini sembra che Benzema colpisca con la gamba il numero uno del Psg ma per l'arbitro non c'è stata infrazione.

Social implacabili

L'errore di Donnarumma, ovviamente, non è passato inosservato al popolo dei social soprattutto di fede rossonera. Il portiere di Castellammare di Stabia è stato investito dagli insulti e dagli sfottò dei suoi ex tifosi: "VATTENE A CASAAAAA VATTENE A CASAAAA A PIANGEREEEEEE GODIAMOOOOOOOOOOOOO", "la favola narrà che l'ambizione venne meno per mano di Re Carlo" Caro Gigio non sono tra le tue odiatrici ma ora non ci saranno i tuoi tifosi a proteggerti... E io non sono mai stata così felice di preferire un francese ad un italiano".

E ancora: "Il portiere più antipatico del mondo, fa perdere la squadra più antipatica del mondo" "Piangi pagliaccio, forza Carletto". "Il PSG ha perso Maignan a 0 euro e solo pochi anni dopo ha dato 12 milioni annui d'ingaggio a Donnarumma. SONO DEI GENI" "Comunque per spezzare una lancia a favore di Donnarumma bisogna dire che lo stadio gli ha riservato un bel po' di fischi quando aveva la palla fra i piedi. I milanisti stanno diventando un po' imbarazzanti ad andare persino a Madrid" e tanti altri commenti di questo genere.

Ovviamente il Psg non ha perso per l'errore di Donnarumma ma la sua topica resterà per tanto tempo scolpita nella mente dei tifosi del Milan, o la maggior parte di loro, che ormai l'hanno cancellato dalla memoria dopo l'addio e il "tradimento" estivo. Ormai c'è solo Maignan nella testa dei supporter del Diavolo che ogniqualvolta possono pungere il loro ex portiere non si fanno scappare l'occasione per porterlo fare.