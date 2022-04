Dramma Ronaldo, salta la sfida col Liverpool dopo la perdita del figlio

Cristiano Ronaldo non scenderà in campo questa sera ad Anfield Road, nell'importante sfida di Premier League contro il Liverpool, dopo la morte durante il parto del gemellino maschio che sua moglie Georgina Rodriguez portava in grembo insieme ad una sorellina, venuta alla luce regolarmente.

Ad annunciare il forfait del portoghese è stato lo stesso Manchester United. "La famiglia è più importante di qualsiasi altra cosa e Ronaldo sta sostenendo i suoi cari in questo momento estremamente difficile - si legge nel comunicato diffuso dai Red Devils -. Pertanto, possiamo confermare che non sarà presente nella partita contro il Liverpool ad Anfield martedì sera e sottolineiamo la richiesta di privacy della famiglia. Cristiano, stiamo tutti pensando a te e mandiamo forza alla famiglia".

Lo scorso autunno il fuoriclasse portoghese, già padre di quattro bambini, aveva annunciato sui social che Georgina era incinta di due gemelli e con un video aveva rivelato il sesso dei bebè in arrivo: un maschietto e una femminuccia. I protagonisti del breve filmato erano i suoi quattro figli, Alana Martina, Cristiano jr. e i gemellini Eva e Mateo, che avevano in mano due palloncini che sono stati scoppiati grazie ad uno spillo quando Georgina ha terminato il conto alla rovescia. La coppia aveva deciso di far nascere i gemelli in Spagna e non Inghilterra, dove si è trasferita da quando Ronaldo è tornato a vestire la maglia dello United, scegliendo lo stesso ospedale dove era nata nel 2017 Alana Martina.

Dopo il weekend pasquale da protagonista, grazie alla tripletta messa a segno contro il Norwich, Cristiano Ronaldo ha annunciato la tragica notizia sui social media lunedì sera, suscitando un numero enorme di messaggi di sostegno da tutto il mondo del calcio e non solo. "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono te, Georgina e l'intera famiglia durante questo momento" , recita il post su Instagram da parte della Juventus. "Il vostro dolore è il nostro dolore, vi mandiamo amore e forza" , scrive il Manchester United. Dalla Spagna, invece: "Il Real Madrid si unisce al dolore di tutta la famiglia e vuole mostrare loro tutto il nostro amore e affetto".

"Amico mio, ti mando le mie preghiere e il mio affetto in questo momento così difficile - il messaggio di Pelè -. Che Dio conforti i vostri cuori e illumini ogni passo del cammino". "ll tuo dolore è il nostro dolore. Siamo tutti con te, Georgina e la tua famiglia. Ti voglio un mondo di bene" ha scritto invece su Twitter, Lapo Elkann. Anche tanti altri calciatori, come Morata, Felipe Melo, Dybala, Pjanic o Asensio, o campioni di altri sport come Yohan Blake e Usain Bolt, hanno voluto manifestare la propria vicinanza a Ronaldo in questo difficile momento, anche solo con una emoticon.

Il tuo dolore è il nostro dolore . Siamo tutti con te, Georgina e la tua famiglia. Ti voglio un mondo di bene Lapo #forza pic.twitter.com/0NhBTh6Wlj — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 18, 2022

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?