Il Dream Team chiude al top. Errigo & C. sono d'oro

Si è chiuso nel segno del Dream Team (del resto, chi sennò?) l'Europeo di scherma.

Sulle pedane svizzere di Basilea, l'Italia si laurea campione d'Europa nel fioretto femminile mettendo un punto esclamativo a una rassegna in cui gli azzurri hanno raccolto cinque ori, tre argenti e tre bronzi, svettando nel medagliere con 11 podi.

L'ultima giornata ha visto la portabandiera azzurra di Parigi, Arianna Errigo (nella foto), salire per ultima in pedana e concludere la contesa sulla Polonia, battuta nettamente 45-27 in una finale a senso unico.

Per il Dream Team si tratta del 12° titolo continentale nelle ultime 14 edizioni: questo la dice lunga sull'egemonia del fioretto rosa nel Vecchio Continente (assenza delle russe a parte).

Sulla scia di questa ennesima conferma, il quartetto Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo partirà ovviamente con i favori del pronostico nell'Olimpiade francese.

Ci sarà da fare i conti con gli Stati Uniti, soprattutto, ma quest'Italia non deve temere nessun concorrente.

D'altronde le ragazze del commissario tecnico Stefano Cerioni hanno spadroneggiato in lungo e in largo in questa stagione tra Coppa del Mondo ed Europeo, e quindi ci fa ben sperare in ottica Giochi.

Dove la monzese di Muggiò sventolerà a Parigi il tricolore, lei che è senza dubbio la donna copertina di questi Europei: oro individuale e oro a squadre.

Peraltro l'unica italiana, tra maschi e femmine, a fare il bis.

bis purtroppo mancato ieri dagli sciabolatori nella prova a squadre.

Dopo la tripletta nell'individuale, infatti, gli azzurri si sono fermati ai quarti di finale contro la Romania (37-45) e hanno terminato al quinto posto.