Ducati azzurra. C'è la Nazionale della moto al Gp d'Italia

Giusto il tempo di festeggiare il convincente successo di Bagnaia (foto) a Barcellona ed ecco che si ritorna in pista per il Gran Premio d'Italia al Mugello, dove la Ducati rinuncerà al tradizionale colore rosso per l'azzurro delle nostre Nazionali, di calcio e non solo. Schierando due eccellenze del nostro motociclismo come Pecco e Bastianini la scelta è perfettamente in tema, alla vigilia di un'estate che vedrà i nostri atleti di tutte le specialità impegnati negli europei di calcio e alle Olimpiadi di Parigi.

La nostra rappresentativa in MotoGP è numerosa e qualificata, perché oltre ai due ufficiali della Casa bolognese, sulla Ducati ci sono Di Giannantonio e Bezzecchi, portacolori del Team VR46 di Valentino Rossi e Franco Morbidelli, quest'ultimo a caccia dei primi punti della stagione. Sulla Honda all'inseguimento delle prestazioni perdute troveremo Luca Marini e al gruppo si aggiungeranno nel ruolo di wild card i collaudatori di Ducati e Aprilia, Pirro e Savadori. L'obiettivo che accomuna tutti è essere protagonisti in una sfida che regala motivazioni extra agli italiani in gara ma anche a chi la guarda. Superato il trauma per il ritiro di Rossi, gli appassionati di motociclismo stanno ritrovando il desiderio di assistere allo spettacolo dl bordo pista, così da fare impennare le prevendite, già superiori a un anno fa.

A questo risveglio del pubblico hanno dato un prezioso contributo le prestazioni straordinarie della Ducati e i due titoli di Bagnaia, ma anche le vittorie di tappa dei nostri piloti.

Ad arrivare in Italia a capo della classifica iridata è però lo spagnolo, Jorge Martin, che ha

costruito il suo primato con un brillante inizio di stagione, tuttavia insufficiente ad assicurargli i favori di un pronostico impossibile da azzardare prima di vedere chi saprà trovare il giusto feeling con il tracciato.