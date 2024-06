Ducati "ufficiale" per Marquez. Che coppia con Bagnaia

Ormai è fatta. Marc Marquez correrà per la Rossa il prossimo anno. L'ufficializzazione di Jorge Martin in Aprilia, dopo una trattativa lampo nata domenica sera, è arrivata intorno alle 18 da parte del team principal Massimo Rivola che Martinator correrà nelle loro file il prossimo anno ha spazzato via ogni speculazione del paddock.

La decisione su chi su chi sarà il compagno di squadra di Pecco Bagnaia nel team Ducati ufficiale sembra sia stata presa nel corso del weekend del Mugello e presto arriverà l'annuncio. Il Gran Premio d'Italia sembra aver chiarito i dubbi dell'Ing. Gigi Dall'Igna e dell'ad Claudio Domenicali. Tre i piloti in ballo: Jorge Martin, Marc Marquez e Enea Bastinini. Il sorpasso pazzesco della Bestia all'ultimo giro al Mugello per chiudere secondo alle spalle del campione del mondo aveva un significato importante in chiave 2025, ma è arrivato troppo tardi.

Le dichiarazioni fatte da Marquez alla vigilia del gp sul suo futuro che escludevano categoricamente una moto factory nel team Pramac, hanno scombussolato forse il piano di Borgo Panigale: Pecco e Jorge in Rosso, con Marc nel team satellite ma con moto ufficiali. Così anche le speranze di Jorge, secondo lo scorso anno e leader del Mondiale, sono crollate. Martinator è apparso molto nervoso sabato e questo ha fatto pensare ad una rottura con Ducati.

Certo a Borgo Panigale il top management era davanti ad un bivio: puntare su Martin, già nelle file della Rossa da tempo, per costruire una squadra solida e vincente o scommettere tutto sul dream team con Pecco e il funambolo di Marquez, imbattibile negli anni d'oro con la Honda.

Il fascino di due campionissimi sotto lo stesso tetto, due galli nel pollaio è una soluzione più rischiosa ma sicuramente che vale la pena percorrere anche perché avere Marquez su una moto factory rivale vedi Aprilia o KTM - sarebbe un rischio troppo alto da correre. Per non rimanere con il cerino in mano Martin si è subito mosso, optando per Aprilia.