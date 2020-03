Dybala, la fidanzata Oriana racconta: "I polmoni non funzionavano bene..."

Prima del Corona virus, l'ultima immagine di Paulo Dybala è relativa al fantastico 2-0 contro l'Inter. Poi solo la quarantena e la positività. Di come stia vivendo la malattia, lo racconta l'innamoratissima Oriana Sabatini, fidanzata dell'argentino.

Le parole in radio

A comunicare la positività del giocatore ci aveva pensato la Juventus. Dybala è così risultato essere il terzo giocatore affetto bianconero colpito da Covid-19, dopo Rugani e Matuidi. Nella nota rilasciata dalla società si leggeva inoltre che " continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime ". Poi, è stato lo stesso calciatore a spiegare le sue condizione di salute sui social: " Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti! ".

Ora è Oriana a raccontare la quarantena. E lo fa dalla radio, più precisamente nel corso del programma radiofonico El Club del Moro, dove spiega: " Stiamo bene. Due, tre giorni fa mi sentivo abbastanza male. Come quando senti che ti stia per venire l’influenza. Tutto il corpo ti fa male e ti senti stanco. Non ho avuto la febbre, l’ho sempre misurata e non l’avevo ”.