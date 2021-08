Ecco dove vedere la prima giornata di Serie A: canali e orari

Finalmente è tutto pronto sui campi di calcio della nostra Serie A, dove nel weekend inizierà la nuova stagione. Da questa stagione e fino al 2024 il campionato italiano verrà trasmesso interamente soltanto da Dazn, che per ogni giornata di campionato avrà sette partite in esclusiva e tre in condivisione con Sky.

Grazie ad un'offerta di 840 milioni, la piattaforma di streaming online è diventata di fatto il nuovo punto di riferimento per vedere lo spettacolo della Serie A. In totale saranno 380 partite, delle quali nelle prossime tre stagioni Sky potrà trasmettere 114 gare. Il ritorno del campionato coincide anche con il ritorno del pubblico allo stadio. Ciascuno dei venti impianti sarà aperto al 50 per cento della sua capienza e i posti disponibili verranno organizzati "a scacchiera" . La Serie A ha chiesto e ottenuto l’alternanza dei posti (uno sì e uno no) anche se lo spazio tra uno e l'altro sarà inferiore alle norme di distanziamento sociale per permettere l’ingresso a più spettatori possibili. Per accedere agli impianti sarà necessario il Green Pass.

I principali colpi di mercato

Anche nel prossimo campionato saranno le solite sette sorelle a contendersi la parte alta della classifica. Grandi cambiamenti per l'Inter campione d'Italia, dopo l'addio di Antonio Conte e le cessioni illustri di Hakimi e Lukaku. Simone Inzaghi potrà contare sui nuovi innesti di Dzeko, Dumfries, Calhanoglu e aspetta ancora un altro rinforzo per completare l'attacco. Alla guida della Juventus ritorna dopo due anni Massimiliano Allegri. I bianconeri dopo aver chiuso il colpo Locatelli contano ancora su Cristiano Ronaldo, che a meno di sorprese degli ultimi giorni dovrebbe restare un altro anno a Torino. Parla francese invece il Milan di Stefano Pioli con gli arrivi del portiere Maignan, al posto di Donnarumma e Giroud per l'attacco. Al momento rosa invariata per il Napoli, guidato quest'anno da Spalletti. Grandi novità e fermento invece nelle due squadre della capitale. José Mourinho approdato sulla panchina della Roma ha trovato in dote il colpo Abraham dal Chelsea mentre Sarri con i nuovi Pedro e Felipe Anderson proverà a riproporre nella Lazio lo spettacolare 4-3-3, fatto vedere a Napoli.

Prima giornata Serie A, le partite su Dazn e su Sky

I primi a scendere in campo, sabato 21 agosto, saranno i campioni in carica dell'Inter che affronteranno in casa il Genoa. Appuntamento di domenica per la Juventus sul campo dell'Udinese mentre in serata spicca il debutto all'Olimpico di Mourinho contro la Fiorentina. Chiude il programma il Milan, impegnato a Marassi contro la Sampdoria lunedì sera.

Sabato 21 agosto 18:30 - Inter-Genoa: Dazn

Sabato 21 agosto 18:30 - Verona-Sassuolo: Dazn

Sabato 21 agosto 20:45 - Empoli-Lazio: Dazn e Sky

Sabato 21 agosto 20:45 - Torino-Atalanta: Dazn

Domenica 22 agosto 18:30 - Bologna-Salernitana: Dazn e Sky

Domenica 22 agosto 18:30 - Udinese-Juventus: Dazn

Domenica 22 agosto 20:45 - Napoli-Venezia: Dazn

Domenica 22 agosto 20:45 - Roma-Fiorentina: Dazn

Lunedì 23 agosto 18:30 - Cagliari-Spezia: Dazn

Lunedì 23 agosto 20:45 - Sampdoria-Milan: Dazn e Sky.

