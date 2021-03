Ecco qual è il segreto ​della nuova Ferrari SF21: novità sul colore

La Ferrari SF21 è stata svelata, online sul sito ufficiale ferrari.com, al mondo intero e sarà con queste monoposto che Charles Leclerc e Carlos Sainz si giocheranno il titolo mondiale con Mercedes, Red Bull e con le altre scuderie. I due piloti del Cavallino inizieranno a sviluppare il potenziale della monoposto nell'unica tre giorni di test precampionato a Sakihr, pista dove prenderà poi il via il mondiale di Formula Uno, domenica 28 marzo. John Elkann carico: "In pista con lo spirito di Enzo Ferrari, il 2020 ci ha reso più forti".

C'era grande attesa per questa nuova monoposto, la numero 67 costruita a Maranello, anche perché l'obiettivo principale è quello di riscattare un 2020 disastroso dove la Ferrari ha fallito su tutta la linea. La SF21 è l'evoluzione della SF1000: dal motore del tutto nuovo, fino ad arrivare all’aerodinamica, al retrotreno dove sono stati impiegati i due gettoni di sviluppo consentiti per questa stagione. Cosa fondamentale e non di poco conto, perché lo impone il regolamento, tutte le scuderie hanno dovuto mantenere lo stesso telaio del 2020 avendo dunque diversi limitazioni nelle modifiche.

Power unit a parte, decisiva per recuperare velocità di punta, una grande novità riguarda la livrea della SF21 che alle spalle del pilota presenta qualche pennellata di verde "sponsor friendly". Non solo, perché è presente anche il colore amaranto che richiama la livrea utilizzata sulle S100 di Charles Lecerc e Sebastian Vettel nel gran premio di Toscana del Mugello, che celebrava il millesimo gp della Ferrari.

Sguardo rivolto al futuro

Il team principal Mattia Binotto ci ha sempre messo la faccia e quest'anno ancor di più vuole il riscatto dopo anni difficili e di vacche magre: "Il posteriore richiama l’amaranto della primissima Ferrari, la 125 S, man mano che ci si avvicina all’abitacolo, però, sfuma nel rosso contemporaneo che ha contraddistinto le nostre annate più recenti. Questa per noi è la stagione delle tante sfide e attraverso la livrea ripartiamo visivamente dalla nostra storia ma, al tempo stesso, ci proiettiamo nel futuro" , queste le parole di Binotto sulla nuova Ferrari SF21.

Il dt Cardile, invece, si è soffermato sul retrotreno della rossa: "Quando abbiamo affrontato il progetto della SF21 ci siamo trovati da subito a scegliere su quale area della vettura concentrare la nostra attenzione per un cambiamento radicale. Abbiamo scelto la parte posteriore, realizzando un nuovo cambio e delle nuove sospensioni. Questo, in aggiunta al lavoro svolto insieme ai colleghi della power unit, ha permesso di ottenere un retrotreno molto più rastremato. Anche il sistema di raffreddamento è stato oggetto delle nostre attenzioni".

La scheda tecnica della nuova Ferrari SF21

-Peso complessivo con acqua, olio e pilota: 752 kg

-Telaio: in materiale composito a nido d’ape in fibra di carbonio con protezione halo per l’abitacolo Carrozzeria e sedile: in fibra di carbonio

-Differenziale posteriore a controllo idraulico

-Freni a disco autoventilanti in carbonio Brembo (anteriore e posteriore) e sistema di controllo elettronico sui freni posteriori

-Cambio longitudinale Ferrari a 8 marce più retro

-Sospensioni anteriori a puntone (schema push-rod)

-Sospensioni posteriori a tirante (pull-rod)

-Ruote anteriori e posteriori: 13”

-Power unit 065/6

-Cilindrata 1600 cc

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?