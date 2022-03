Il "trucco" di Maignan che ha fatto impazzire i tifosi

Sempre più protagonista nel Milan e considerato il miglior portiere del campionato italiano, Mike Maignan è stato decisivo nella vittoria contro l'Empoli sia tra i pali ma anche come "stratega" nel gol vittoria che ha permesso ai rossoneri di avere la meglio contro la formazione toscana che a San Siro non ha di certo sfigurato.

L'episodio decisivo

Siamo al 19esimo minuto del primo tempo, poco prima del calcio di punizione calciato da Giroud che ha procurato il gol di Kalulu, gli spettatori hanno assistito a una scena piuttosto inusuale: non appena l'arbitro ha fischiato il calcio di punizione a favore dei rossoneri, ha abbandonato la propria porta, si è posizionato a centrocampo in corrispondenza dell'incrocio con la linea laterale. In molti video e screenshot che circolano in rete, si vede chiaramente Maignan che agita le mani come se volesse dare indicazioni. E le ha date: seppur da lontano, ha indossato i panni del "manovratore" aiutando i suoi compagni di squadra a piazzare la "controbarriera" con lo scopo di disturbare il più possibile la visuale del portiere dell'Empoli, Guglielmo Vicario. Il caso ha voluto che poi, seppur non in maniera diretta, sulla ribattuta della barriera si avventasse Kalulu che di sinistro ha insaccato la rete decisiva da tre punti.

"La comunicazione è troppo importante"

A fine partita, intevistato da Dazn, mister Stefano Pioli ha commentato l'episodio di Maignan intento ad aiutare i compagni con questa trovata davvero poco comune e fantasiosa ma soprattutto decisiva. " Così fanno le squadre che vogliono vincere, la comunicazione è troppo importante. Mike è sempre stato così partecipe e curioso ", afferma il tecnico rossonero. " Fa 100 domande al giorno per capire come ci muoviamo, però poi dopo è dentro la partita in tutto per tutto e deve continuare così ". Pioli mette in risalto il suo numero uno sottolineando come tutti i giocatori lontano dalla palla " devono organizzare le posizioni, questa cosa lui ce l’ha dentro, anche la personalità nel proporsi, è una cosa molto vantaggiosa" .

Nessuno meglio di lui