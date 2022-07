Effetto "domino" tra i difensori centrali

Effetto domino. Il mercato dei difensori centrali sta per entrare nel vivo, scatenando una raffica di affari a cascata. A dare il là a queste reazioni a catena sarà l'Inter, pronta a cedere Milan Skriniar. Il centrale slovacco da giorni ha trovato l'accordo con il Paris Saint Germain per un contratto quinquennale da 7,5 milioni a stagione più 1,5 di bonus. Praticamente il triplo rispetto a quanto slovacco percepisce a Milano (3,2 milioni annui). Ora il Paris è pronto ad alzare la propria offerta a 65 milioni per chiudere la pratica. La dirigenza nerazzurra ne vuole però 70. Distanza colmabile attraverso l'inserimento di alcuni bonus per completare l'affare.

D'altronde l'Inter il sostituito l'ha già individuato da mesi: si tratta di Gleison Bremer. Accordo totale da novembre col brasiliano per un quinquennale da 3 milioni netti a stagione. La palla passa ora al Torino che parte da una valutazione di 40 milioni per il suo gioiello. Troppi secondo i nerazzurri che vorrebbero chiudere l'affare in prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 28-30 milioni. Qui la distanza potrebbe essere colmata dall'inserimento di una contropartita tecnica, coi granata che gradiscono il giovane talento Casadei (classe 2003). Affare possibile a patto che l'Inter conservi una opzione di recompra dal 2024. Si procede a vele spedite anche se la quadra non c'è ancora, ma si troverà. D'altronde lo stesso Toro ha messo già nel mirino Solet (Salisburgo) come sostituto di Bremer. Intanto l'Inter ieri ha ceduto in prestito al Cagliari il giovane terzino sinistro Carboni e ha definito la risoluzione del contratto di Vidal che ripartirà dal Flamengo (biennale). Lavori in corso anche per quella di Sanchez.

Tornando al capitolo difensori: oggi visite mediche per Romagnoli con la Lazio, che ingaggia pure il portiere Maximiano dal Granada per 10 milioni. Entrambi si legheranno al club biancoceleste fino al 2027. Oggi lo Spezia preleverà in prestito con diritto di riscatto dal Milan, che ha ceduto l'esterno offensivo Castillejo al Valencia. Il Napoli invece ha piazzato Luperto all'Empoli in prestito con obbligo di riscatto, mentre il Lecce acquista Baschirotto dall'Ascoli (triennale con opzione per le due stagioni successive). Non solo difensori, sarà una settimana importante anche per i gioielli del Sassuolo: la Roma insiste per Frattesi (i giovani Volpato e Missori possono finire in Emilia con la recompra), invece il PSG prepara una nuova offerta per accaparrarsi Scamacca. Infine non c'è giornata di mercato senza un colpo targato Monza: i brianzoli si sono assicurati il giovane portiere Sorrentino (Pescara) per 500mila euro e ora lavorano sul fronte Acerbi (Lazio) per completare un pacchetto difensivo, che nelle prossime ore accoglierà ufficialmente il brasiliano Marlon in prestito dallo Shakhtar.