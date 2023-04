"El Taty", se il più insultato fa poker al Real

Cos'hanno in comune Esteban Echevarría Olabarrieta dell'Oviedo (correva l'anno 1947); Robert Lewandowski del Borussia Dortmund (correva l'anno 2013); Valentin «El Taty» Castellanos del Girona (corre l'anno 2023)?

Tutti e tre hanno nel curriculum calcistico - alla voce «esperienze di lavoro» - la seguente annotazione: «Quattro gol fatti al Real Madrid in una sola partita». Mica male.

Ma chi è questo Castellanos salito due giorni fa sul podio dei fantastici tre «quadriplettadores» capaci, in diversi momenti storici, di umiliare i leggendari Blancos? Scheda tecnica: 24 anni, attaccante, nato a Mendoza, arrivato in prestito nel 2022 al neopromosso Girona dal New York City squadra del City Group (quello di Manchester) di cui fa parte anche il club catalano.

Dopo l'impresa, ecco le prime parole del «castigatores de le Merengues»: «Non mi sarei mai aspettato di riuscire a fare una cosa del genere. Mi sembra ancora un sogno, l'ho fatto e contro una delle migliori squadre del mondo. Lo dedico alla mia famiglia e a tutti coloro che mi hanno dato supporto, compresi i nostri tifosi». Otto in pagella per la prestazione, quattro per l'originalità della dichiarazione.

Ma Taty c'è da capirlo: deve ancora smaltire il jet-lag emotivo che lo ha fatto passare, in poche ore, da «bidone» sui social dei tifosi del Girona per la sua idiosincrasia al gol, a «super bomber» dopo le 4 reti intergalattiche rifilate nella porta orbitante dei Galàcticos.

Qui si parla infatti dello stesso Castellanos che, prima del suo poker real, due settimane fa era uscito in lacrime dal Camp Nou per avere sbagliato contro i blaugrana un gol facile facile. E quelle carogne dei tifosi gliel'hanno talmente fatto pesare, da costringerlo il giovane argentino a chiudere i social per eccesso di insulti.

Insomma, i 4 gol al Real sono arrivati nel momento giusto, come una tachipirina ai primi decimi di febbre. E dopo l'exploit di domenica, ora per Castellanos l'orizzonte sembra poter tornare a rinverdire i fasti della sua media-gol di quando giocava nell'Mls statunitense, dove ha firmato la bellezza di 50 reti. Poi il passaggio traumatico alla Liga in cui ha siglato 43 marcature (in meno!): sì, di gol finora ne aveva messi a segno solo 7. Che però, dopo i 4 di domenica, fanno salire il bottino a 11, non proprio un pallottoliere da vincitore della classifica cannonieri, ma neanche un tabellino da «bidone» come qualcuno lo aveva frettolosamente bollato.

La settimana scorsa la sua valutazione di mercato era di 10 milioni di euro (fonte Transfermarkt), nulla a che fare con un fixing da top player.

Ma da oggi tutto potrebbe cambiare nell'effimero mondo calcistico dei castelli di sabbia. E dei relativi Castellanos.