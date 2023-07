Elkann: "La gara più bella dell'anno"

Per John Elkann quella in Austria è stata «la gara più bella in stagione per la Ferrari». Il presidente della Ferrari, che a sorpresa ha seguito il Gran Premio dai box, analizza: «Siamo tutti molto felici. Bello vedere la Ferrari battagliare in Austria contro la Red Bull, in un circuito divertente ma impegnativo. Il lato positivo è che vediamo un progresso nella macchina, e questo fa vedere la qualità dei piloti che abbiamo... In questo momento siamo concentrati sulle migliorie della macchina, anche i rinnovi dei piloti passano dunque in secondo piano».

Soddisfatto della gara Leclerc: «Sì, sono molto contento. Dopo un sabato in cui ho fatto molta fatica, volevo ritrovare la fiducia persa. Più di un secondo posto non si poteva fare. Abbiamo massimizzato tutto. Questo è l'aspetto positivo. Gli aggiornamenti che abbiamo portato stanno funzionando e mi fanno stare molto tranquillo. C'è ancora lavoro da fare, ma è uno step in avanti. È bello tornare sul podio dopo un po' di tempo. A Silverstone proveremo a ottenere risultati come quelli di questo weekend». Di umore opposto è Carlos Sainz, che si dice «frustrato. Sì - spiega lo spagnolo -, perché il passo che avevo e le battaglie in pista che ho dovuto affrontare dimostrano che avrei meritato più di un quarto posto. È frustrante perché dietro Charles mi sentivo bene e stavo risparmiando le gomme. Ma poi ho fatto lavoro di squadra. Dopo la prima sosta ho perso delle posizioni. Volevo di più».

Gli fa eco il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, che prova a vedere il bicchiere mezzo pieno. «Se facciamo il paragone con Max (Verstappen, ndr) ci sono passi avanti da fare, dopo Montreal è la conferma che siamo nella giusta direzione. Bella la battaglia di Sainz, anche se la Red Bull era più veloce. Verstappen oggi volava, poi c'era un gruppo di 10 macchine che poteva arrivare secondo». Ma già la testa è indirizzata all'Inghilterra. Per capire se gli upgrade sulla macchina daranno buoni frutti come in Austria. «Questo weekend non è stato facile, abbiamo provato poco ma abbiamo confermato i miglioramenti. Silverstone sarà un tracciato diverso, sarà una bella sfida. Non dipende solo da me, ci sono mille persone che spingono come dei matti. Max sarà sempre veloce, forse anche di più. Ma rispetto alle prime gare, quando avevamo un giro di ritardo, abbiamo ridotto il gap». Anche se Verstappen resta irraggiungibile: «Tutto ha funzionato bene. Mi sono molto divertito. Vedere tutto quell'arancione (dei tifosi olandesi, ndr) è stato incredibile».