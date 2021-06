Eriksen rompe il silenzio: "Potrei allenarmi". Ma c'è un dubbio dei medici

Dopo il grande spavento, Christian Eriksen ha già voglia di tornare in campo ma ovviamente dovrà aspettare e per lui Euro 2020 è finito prima di incominciare. "Era felice perché ha capito quanto amore ha intorno. Gli sono arrivati messaggi da tutto il mondo ed è stato colpito da quelli dell'Inter, non solo compagni di squadra ma anche tifosi" , le parole del suo agente Martin Schoots ai microfoni della Gazzetta dello Sport. "Ringrazia tutti Eriksen e a tutti fa sapere che non molla. Gli hanno salvato la vita, Christian vuole ricominciare a viverla come prima".

Il messaggio ai compagni

Eriksen ha voluto che la sfida tra Danimarca e Finlandia fosse conclusa e ha poi trovato anche il modo di parlare, in videochiamata, con i suoi compagni dopo la sconfitta subita contro i finnici: "Come state? Mi sa che siete messi peggio di me. Io sarei pronto per allenarmi" , la battuta del giocatore dell'Inter che sarà costretto a saltare le prossime sfide della nazionale danese. La prossima sarebbe stata contro il Belgio del suo amico Romelu Lukaku che gli ha dedicato la rete del vantaggio contro la Russia con un messaggio chiaro davanti alla telecamera: "Ti voglio bene, Chris". Non solo i compagni di squadra, perché anche colleghi di altri club gli hanno dedicato messaggi d'affetto.

Cos'è successo?

Eriksen, ovviamente, vuole capire quello che è successo dato che né al Tottenham, né all'Inter, come ha confermato il Dottor Volpi, ha mai accusato problemi di natura cardiaca. Finora tutti gli accertamenti sono risultati negativi ma i medici del Rigshospitalet di Copenaghen, dove il danese è stato subito trasportato dopo il dramma, vogliono vederci chiaro fino in fondo.

La questione interessa direttamente anche l'Inter proprietaria del cartellino di Christian Eriksen che sarà uno dei grandi protagonisti della squadra di Simone Inzaghi o almeno così si augurano i tifosi nerazzurri, la società e lo stesso nuovo allenatore. L'ex Ajax, però, dovrà prima capire la reale natura del suo malanno fisico per poi capire se potrà tornare a giocare e soprattutto quando.

I precedenti di altri ex colleghi e sportivi colpiti da scompensi cardiaci fanno ben sperare nella maggior parte dei casi ed Eriksen si augura di essere uno tra quelli che potrà tornare presto in campo senza dover avere la sfortuna di appendere le scarpe al chiodo a soli 29 anni e con ancora tanto da dare al calcio.

