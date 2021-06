La moglie di Eriksen corre in campo disperata

Articolo in aggiornamento

Sono stati attimi di paura per Christian Eriksen, il calciatore della Danimarca che si è accasciato a terra durante la partita degli Europei contro la Finadia a Copenaghen. Uscito dal campo in barella, il calciatore ha poi ripreso i sensi. Nel frattempo, sua moglie che si trovava in tribuna per assistere alla partita, si è precipitata a bordo campo per sincerarsi personalmente delle condizioni del marito.

Una volta raggiunto il rettangolo di gioco, la donna non ha retto nel vedere suo marito a terra privo di sensi ed è scoppiata in lacrime, mentre i compagni di squadra di Christian Eriksen facevano scudo attorno al giocatore per impedire che venisse inquadrato. Sabrina Kvist Jensen, nata nel 1992, ha conosciuto il calciatore nel 2012 e nel 2018 è nato il loro primo figlio, Alfred. Mentre i medici praticavano il massaggio cardiaco a suo marito, lei ha preferito tenersi a distanza, lasciando lo spazio per effettuare le manovre senza intralci al personale della nazionale danese, che nei 15 minuti di intervento in campo ha effettuato tre interventi sul cuore del calciatore, anche con l'ausilio de defibrillatore.