Estate poco Champions: Luis Alberto ammutinato e i niet di Lotito a Sarri

Dall'euforia alla tensione. Con l'estate in casa Lazio è appassito molto, forse tutto. Non a causa del caldo, ma degli atteggiamenti del presidente Claudio Lotito. Sono poco più di 26mila i tifosi che si sono abbonati, ma molti affermano, fra radio e social, di essersene perfino pentiti. Lotito aveva infatti promesso due acquisti entro il 20 giugno, a oggi l'unico volto nuovo a Formello è quello del Taty Castellanos, attaccante classe 1998 (25 anni a ottobre) che nell'ultima stagione ha giocato al Girona. Non esattamente il prototipo del rinforzo da Champions League. A questo va aggiunta la cessione di Milinkovic, uno dei giocatori più rappresentativi, in Arabia. Il tecnico Sarri ha chiesto più volte giocatori pronti, che facciano fare alla rosa il salto di qualità (ha spinto in particolare per Berardi e Zielinski), il presidente ha risposto trattando, senza coinvolgere l'allenatore, il 20enne Arsen Zakharyan (Dinamo Mosca) e Sow dell'Eintracht (ormai passato al Siviglia): il primo non era considerato all'altezza, il secondo, invece, non si sposava affatto con la filosofia di gioco di Sarri che quindi ha bloccato entrambe le operazioni. Durante le ultime settimane il tecnico e Lotito si sono confrontati più e più volte, ma alla fine l'allenatore non viene mai accontentato. Se così dovesse essere fino a fine mercato non è affatto escluso che Sarri decida, avendo preso l'impegno, di portare a termine la stagione, ma di lasciare al termine della stessa. A tutto questo si aggiungono i malumori dei calciatori. Il capitano Ciro Immobile, che viene, causa infortuni (ed età...) dalla peggior stagione da quando è a Roma (2016), ha chiesto l'ennesimo aumento, cosa che all'interno dello spogliatoio non è stato particolarmente apprezzato. Luis Alberto, come spesso accade, fa i capricci: Lotito gli aveva promesso il rinnovo oltre un mese fa, la firma però non è arrivata, motivo per il quale lo spagnolo, che afferma di aver rinunciato a una ricca offerta dall'Arabia, sta scioperando. Non è partito con la squadra per l'amichevole che si disputerà oggi con l'Aston Villa. Infine i problemi societari: in queste settimane di caos organizzativo Lotito ha più volte sottolineato che pensa alla Lazio solo dopo aver adempiuto agli impegni politici. Con l'addio di Tare manca un direttore sportivo e perfino il ruolo del responsabile della comunicazione è vacante. Troppe cose da gestire, troppe poche persone a farlo. Per rispondere a tutte queste tensioni Lotito sta provando in queste ore a stringere per due giocatori: è infatti stato raggiunto l'accordo con il Midtyjlland per Isaksen, talento classe 2001 e con il giapponese Kamada, svincolatosi dall'Eintracht di Francoforte. Due colpi che migliorerebbero sensibilmente la rosa. Alla quale mancherebbero però ancora un regista e un terzino sinistro.