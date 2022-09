Multa per Inter, Milan, Roma e Juve: cosa ha deciso la Uefa

Ci sono anche Inter, Juventus, Milan e Roma tra le società sanzionate dall'Uefa per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario.

Tutto come previsto dalle anticipazioni del quotidiano inglese The Times, dopo giorni di ansiosa attesa per i club italiani sono arrivate le sentenze dell'Uefa per le violazioni del vecchio Fair Play finanziario. Infatti da questa edizione delle coppe europee entrerà in vigore il nuovo sistema e le ultime punizioni passano attraverso il settlement agreement (un patteggiamento concordato con Nyon).

Secondo quanto si legge sul comunicato ufficiale, la Prima Camera del Cfcb ha concluso accordi transattivi con otto club che hanno concordato un totale di 172 milioni di euro in contributi finanziari, obiettivi specifici e restrizioni sportive condizionate e incondizionate nei prossimi anni.

Il comunicato

"La Prima Sezione del Club Financial Control Body (Cfcb), presieduta da Sunil Gulati, ha annunciato oggi una serie di decisioni che coinvolgono i club che hanno partecipato alle competizioni Uefa per club 2021/22" , si legge nella nota dell’Uefa.

La Prima Sezione del Cfbc ha rilevato che "AC Milan (ITA), AS Monaco (FRA), AS Roma (ITA), Beşiktaş JK (TUR), FC Internazionale Milano (ITA), Juventus (ITA), Olympique de Marseille (FRA) e Paris Saint-Germain (FRA) non hanno rispettato il requisito del break-even.

L’analisi ha riguardato gli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Gli esercizi 2020 e 2021 sono stati oggetto delle misure di emergenza Covid volte a neutralizzare gli effetti negativi della pandemia. In base a queste misure, gli esercizi finanziari 2020 e 2021 sono stati valutati come un unico periodo e ai club sono stati concessi adeguamenti specifici per il covid-19 e per calcolare la media del disavanzo combinato del 2020 e del 2021".

Milan e Juventus hanno garantito di rientrare nei parametri entro la stagione 2025/26 con un settlement agreement triennale, Inter e Roma invece hanno optato per un accordo quadriennale e di conseguenza già a partire da questa stagione potranno iscrivere nella lista Uefa solo 23 calciatori anziché 25. Nel dettaglio le due società per non far scattare un taglio delle rose utilizzabili nelle coppe europee saranno vincolate a chiudere le sessioni in pareggio o in attivo. Tutte le squadre italiane inoltre dovranno pagare una multa compresa tra i 2 ed i 5 milioni di euro, cifra destinata a salire nel caso in cui non rispetteranno il settlement agreement siglato con l'Uefa.

Le sanzioni ai singoli club

A quanto ammontano le multe? Per il Milan a 2 milioni di euro (15 se non rientra in tempo), per la Juventus 3,5 (rischio 23), per l'Inter 4 (potrebbero diventare 26), la Roma 5 (o 35 se fallisce l'obiettivo). Degli otto club sotto indagine, il Paris Saint-Germain è quello più esposto: deve sborsare subito 10 milioni di euro e rientrare nei parametri per non rischiare di doverne tirare fuori 65.

Club - Importo totale - Importo incondizionato

AS Monaco (FRA) 2 milioni di euro 0,3 milioni di euro

Olympique Marsiglia 2 milioni di euro 0,3 milioni di euro

Beşiktaş JK (TUR) 4 milioni di euro 0,6 milioni di euro

Milan (ITA) 15 milioni di euro 2,0 milioni di euro

Juventus (ITA) 23 milioni di euro 3,5 milioni di euro

FC Internazionale Milano (ITA) 26 milioni di euro 4,0 milioni di euro

AS Roma (ITA) 35 milioni di euro 5,0 milioni di euro

Paris Saint-Germain (FRA) 65 milioni di euro 10,0 milioni di euro

