"Certa gente... Fallo di Rebic". La frase che fa infuriare i milanisti

A tre giorni dal fattaccio, non si placano ancora le polemiche per il fischio anticipato dell'arbitro Serra nel finale di Milan-Spezia, che ha di fatto invalidato la rete del 2-1 di Junior Messias. Un caso arbitrale, che a differenza degli altri che molto spesso hanno acceso il dibattito del campionato italiano, ha trovato insolitamente unanimità di giudizio. C'è poco da eccepire l'arbitro Serra ha commesso un errore clamoroso che penalizza fortemente i rossoneri, impegnati nella lotta scudetto.

Tuttavia come sempre accade non è mancata una voce dal coro, quella del giornalista di Rai Sport Paolo Paganini, spezzino di nascita e tifoso proprio degli aquilotti. A suo parere, nell'azione incriminata nei minuti di recupero, il fallo l'aveva commesso prima l'attaccante rossonero Rebic con un calcio alla caviglia di Bastoni e dunque alla fine è stato giusto così. Oltre a questo, Paganini ha voluto difendere anche il direttore di gara dalla bufera social a cui è stato sottoposto al termine della gara.

Queste le sue parole su Twitter: "Volevo esprimere la mia personale solidarietà all’arbitro Marco Serra. Manca solo l’esecuzione sulla pubblica piazza. Tutto perché? Ha fischiato prima. Certa gente dovrebbe vergognarsi. Non si distrugge un uomo (che ha pure chiesto scusa!) cosi. Oltre al fatto che Rebic prende la caviglia di Bastoni non il pallone. È fallo di Rebic".

Ovviamente i tifosi del Milan non hanno preso bene queste parole e sui social hanno criticato aspramente il giornalista ligure, il quale non si è sottratto alla discussione accendendo il dibattito con gli utenti che via via hanno commentato il suo post. Oltre a rivendicare il diritto legittimo di esprimere la propria opinione, su quello ci mancherebbe, Paganin si dice convinto che "Rebic prende la caviglia di Bastoni non il pallone".

Questa interpretazione però non convince i suoi interlocutori e quindi ribatte così: "Ognuno la vede a proprio modo. Per me l’errore non è colossale. E Serra ha sbagliato a chiedere scusa. Comunque nel calcio errori clamorosi ce ne sono sempre stati. La Germania nel 66 avrebbe dovuto fare la 3 guerra mondiale per il gol fantasma".

Poi la discussione diventa campanilistica quando Paganini insinua: "Scusa se il Milan avesse segnato una delle 5 occasioni da gol nitide che ha avuto, saremmo qui a parlare di Serra??? Ma dai…nessuno ne parla". Che dire è proprio vero che al tifo non si comanda.

