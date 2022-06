Fantini record nel martello. Golden gala, Tamberi carico

Sara Fantini non si ferma e con 74,86 metri ha migliorato il quello che era il suo record italiano del lancio del martello. A Trnava in Slovacchia l'atleta emiliana, dopo aver tolto il primato ad Ester Balassini che durava da quasi 17 anni (73,59) 11 giorni prima, si è migliorata di quasi mezzo metro (48 centimetri). Con questo 74,86 odierno, la Fantini sale dall'ottavo al sesto posto del ranking mondiale stagionale e si conferma al terzo posto in quello europeo. Intanto cresce l'attesa per il Golden Gala di Roma con Ginmarco Tamberi che punta ad essere protagonista assoluto: «Sarà una serata magica davanti a un grande pubblico» ha detto Gimbo. «Il mio inizio di stagione è stato segnato da qualche difficoltà. Ma siamo ancora a metà e il Golden Gala è la penultima uscita prima dei Mondiali di Eugene. Quale migliore occasione per fare bene? Non ho mai vinto qui, ho fatto podi. Ma non ho mai vinto. E ora mi piacerebbe tanto. Mi sento bene, voglio saltare alto davanti al mio pubblico».

Tamberi salterà sotto la curva sud dell'Olimpico, di solito casa del tifo calcistico romanista: «Il pubblico italiano è sempre caldo con me e sono felice di tornare a saltare sotto la curva sud, dopo aver gareggiato a Roma e Firenze, in uno stadio vuoto per le misure anti-pandemia o con poco pubblico consentito. Sono dispiaciuto per Barshim - l'amico-avversario con cui ha condiviso l'oro olimpico - impossibilitato ad essere a Roma a causa di un infortunio. Alla gente sarebbe piaciuto vederci saltare insieme. Spero recuperi presto per vederci ancora a Eugene. Sono dispiaciuto anche per l'assenza di Jacobs, dopo Tokyo sarebbe stato bello ritrovarci in pista insieme davanti alla nostra gente. Ora, però, è meglio che recuperi per i Mondiali».

Programma: si parte alle 18.30, si chiude alle 21.52 con i 100 metri. Tamberi in pedana dalle 19.55.

Diretta Tv: 19.25-20 RaiSport, 20-22 Rai3, 22-22.30 RaiSport.