Una febbre da Cavallino: Hamilton il motivatore

La febbre rossa Hamilton sta cominciando a salire. Per ora è soltanto figlia dei social, ma è già partito il tam tam per assediare Fiorano, quando Lewis girerà per la prima volta con una Ferrari.

I canali digitali della Scuderia hanno cominciato a seguire Lewis alle 16.44 del primo gennaio, non un orario a caso, ma quello che identifica i numeri di Leclerc e Hamilton. E Lewis, dopo aver cambiato foto ai suoi profili, utilizzando quella che lo ritrae da bambino sui kart con un casco rosso e aver postato foto con una tuta da sci naturalmente rossa, ha pubblicato un post su Linkedin dove annunciava il cambio della sua posizione lavorativa. Adesso è impiegato a tempo pieno presso la Scuderia Ferrari e aggiunge: «Non potrei essere più eccitato per il nuovo anno. Passando alla Scuderia Ferrari, c'è molto su cui riflettere. A chiunque stia pensando di cambiare nel 2025 dico: abbraccia il cambiamento. Che tu stia cambiando settore, imparando qualcosa di nuovo o anche solo affrontando nuove sfide, ricorda che la reinvenzione è potente. La tua prossima opportunità è sempre a portata di mano. Siamo nel 2025: un anno in cui si abbracciano nuove opportunità, si rimane affamati e si va avanti con uno scopo. Rendiamolo uno da ricordare. Andiamo...». Con tanto di cuoricino e automobilina rossa.

Un discorso motivazionale in perfetto stile Linkedin. Un messaggio per chi cambia lavoro, ma anche un messaggio ai suoi nuovi tifosi: «Rendiamo il 2025 un anno da ricordare». E sotto sotto una spinta a tutta la squadra: io vengo per vincere. Poche storie. Martedì compirà 40 anni e chissà che cosa stanno preparando per lui i Ferrari Club, quelli che ieri non hanno scordato di fare a Schumacher gli auguri per il 56° compleanno. Lewis ha un'età in cui nella Formula 1 moderna non si vince più, ma sta confermando di avere lo spirito di un bambino e la carica motivazionale di un grande campione che non si accontenta anche se ha già vinto più di tutti.

Lewis sta portando a Maranello una motivazione supplementare, la stessa che aveva portato Michael Schumacher. Non che Alonso e Vettel non ne avessero, ma non erano Schumacher o Hamilton...

Il 2025 potrebbe davvero essere un anno memorabile.